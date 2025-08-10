Avanza la vuelta del crédito en dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó la emisión de cheques electrónicos en dólares para cuentas corrientes habilitadas sin distinción entre empresa y personas humanas.

El problema que conlleva esta decisión es que abre las puertas al financiamiento en dólares a no exportadores. Esto puede producir el riesgo del descalce de monedas que fue la génesis de la crisis del sistema financiero del 2001 que terminó en el corralito.

La autorización del BCRA es para habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos.

Según justificó la entidad bancaria, la medida, que consiste en vender cheques asumiendo el descuento por el plazo, se enmarca en la política del Gobierno nacional de promover la competencia de monedas, y de generar mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos.