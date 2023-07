En la provincia de Buenos Aires, Larreta le saca ventaja a Bullrich de cara a las PASO

Una encuesta realizada por Zuban Córdoba y Asociados durante la primera semana de julio revela que en la provincia de Buenos Aires la intención de voto de cara a las PASO del próximo 13 de agosto favorece a la fórmula de Horario Rodríguez Larre­ta-Gerardo Morales por sobre Patricia Bullrich-Luis Petri en la interna de Juntos por el Cambio.

Según los números de la consultora, Larreta concentra un 19% del voto de Juntos por el Cambio, en tanto que Bullrich alcanza el 15%. Con lo cual, pese a la fuerte campaña de quien fue ministra de Seguridad en la era Macri planteando un discurso emparentado con el “orden”, la postura del actual jefe de Gobierno porteño de “no confrontar” al parecer viene dando más resultado.

A nivel nacional, la tendencia se sostiene. De acuerdo al análisis de la consultora, “la primaria sigue apareciendo en esta línea de análisis como muy competitiva, con Horacio Rodríguez Larreta manteniendo una leve ventaja sobre Patricia Bullrich a nivel nacional. Esta contienda tiene un doble final abierto. Por un lado, está la cuestión de quién se quedará con el liderazgo del espacio la noche de las PASO. Y por otro, está también el desafío que se abrirá hacia la elección general para la fórmula más votada: fidelizar el voto del contrincante. Un desafío que hay que seguir de cerca y que muy probablemente defina gran parte de la elección general”.

Los números del resto de los espacios

En todo el territorio bonaerense, siempre hablando de candidaturas presidenciables, de acuerdo a los datos relevados por Zuban Córdoba y Asociados, el sector “libertario” encabezado por la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel alcanza el 19,2% de intención de voto.

En Unión por la Patria, la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi llega al 32,2%, y sus rivales, Juan Grabois y Paula Abal Medina, alcanzan el 3,4%.

El binomio Juan Schiaretti-Florencio Randazzo cosecha apenas el 0,7% de las preferencias.

Por el lado del Frente de Izquierda Unidad, la lista que lleva a Myriam Bregman y Nicolás del Caño tiene un 1,8%, y sus rivales en la interna, Ga­briel Solano y Vilma Ripoll, el 0,3%.

La fórmula que encabeza Guillermo Moreno junto a Guillermo Fabre alcanza el 0,4%.

En tanto, un 0,2% dijo que no irá a votar, un 1,1% votará en blanco y el 6,5% no sabe o no contesta.

Se espera una amplia ­participación en las PASO

De acuerdo al informe elaborado por la consultora, el 71% de los encuestados afirma que es altamente probable que asista a votar.

“La participación electoral es algo que toda la política debería seguir de cerca, al igual que sus potenciales impactos tanto en el oficialismo como en la oposición. Y aunque se haya visto una menor participación en las elecciones provinciales, esto no significa necesariamente que se repita en la elección general”, señala el documento.

En ese contexto, reitera: “Lo dicho mil veces: en elecciones provinciales o municipales se votan agendas locales, mientras que en las elecciones generales se votan agendas nacionales. Es decir, las motivaciones para votar, así como también las candidaturas, son diferentes. En el análisis de las motivaciones del voto es esperable asistir a tres momentos diferentes: en las PASO el voto puede ser más visceral, mientras que en las elecciones generales es más vinculante, se elige el cargo ejecutivo, y por tanto será más asertivo con componentes de decisión vinculados a motivaciones emotivas e identitarias. En una potencial segunda vuelta, lo más probable es que se vote para que no gane el otro, de una manera más táctica, más racional”.