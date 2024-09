En su peor momento Milei presenta el Presupuesto 2025

Luego de regocijarse por haber conseguido apenas 87 votos a su favor en la Cámara de Diputados para aprobar el veto contra la Ley de Movilidad Jubilatoria, y tras las significativas derrotas en el Senado, como la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al DNU que otorgaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Javier Milei intentará mejorar su imagen política esta noche. En cadena nacional y con el show mediático al que nos tiene acostumbrados, presentará el Presupuesto Nacional 2025 en el Congreso, aunque se prevé que el recinto no esté completamente lleno.

El Gobierno libertario atraviesa una crisis política, enfrentando un panorama en el que carece de influencia en el Poder Legislativo, sosteniéndose a corto plazo solo con el poder del veto y el protocolo antipiquete impulsado por Patricia Bullrich, que reprime las manifestaciones sociales.

Aunque no es obligatorio, Milei ha decidido ofrecer un discurso de más de una hora, reemplazando al ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá presentarse en una instancia posterior. La exposición no permitirá preguntas y será de asistencia voluntaria para los legisladores. Se espera que Milei toque temas como la fórmula jubilatoria vetada y haga un llamado a los legisladores para apoyar su plan económico. Cabe destacar que, para que sea aprobado por ambas cámaras, el presupuesto necesita mayoría simple, lo que representa un desafío para el Ejecutivo, dado que actualmente no cuenta con los votos necesarios.