“Es un error darle la espalda a la educación pública”

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, confirmó que votará en contra del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

"Yo voté a favor de la educación pública, soy hijo de la educación pública", afirmó el jefe del bloque del PRO en la Cámara alta a través de declaraciones radiales.

Por otra parte, sobre la postura de su bancada respecto al veto, Juez expresó que "no se sabe todavía" qué decisión van a tomar, resaltando la necesidad de evaluar la situación y dialogar con los diputados. No obstante, criticó la visión del gobierno de Milei sobre el reclamo por la educación pública, afirmando que "es un error creer que el tema de la educación pública es criticar a Massa y a un montón de políticos que marcharon".

"No me pidan cosas que no estoy dispuesto a hacer", señaló Luis Juez, quien considera que el enfoque actual del gobierno es "un error garrafal".