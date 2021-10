“Es una estrategia política válida”

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, consideró ayer que el anuncio de viajes de egresados “gratuitos” que hizo el gobernador bonaerense Axel Kicillof es “una estrategia política que es válida” y forma parte de la “política educativa” que lleva adelante el Gobierno nacional.

El funcionario se expresó así en el marco del programa presentado por Kicillof para que los estudiantes del último año del nivel secundario en el sistema público y privado en la provincia de Buenos Aires tengan su viaje de egresados “gratuito”.

“El verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela”, afirmó Perczyk en esta línea.

“Me parece que es una estrategia política que es válida. Hay otras jurisdicciones, que tienen otro color político, que organizan y financian campamentos y los chicos se van de viaje”, dijo e indicó que la medida “es parte de la política educativa”.

Por otro lado, sobre las consecuencias de la pandemia en materia educativa, señaló: “Una consecuencia que para mí es tremenda, muy dolorosa, es la de los chicos que se desvincularon de la escuela, aquellos que se desvincularon absolutamente y aquellos que tienen o tuvieron una vinculación intermitente”.

Asimismo, en declaraciones radiales, el ministro manifestó que el Gobierno nacional debe “trabajar para la presencialidad plena”, y añadió que “son cuestiones de rutina y de hábito, pero también son inversiones del Estado para mejorar las escuelas, para ventilarlas, arreglar sanitarios”.

“Hay una gran cantidad de chicos a los que estamos yendo a buscar y están volviendo”, sostuvo el titular de la cartera educativa nacional, quien detalló que existe “un primer estudio del Ministerio que habla de un millón de chicos que se han ido o se han desvinculado de manera intermitente”.