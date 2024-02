“Estamos en otra etapa del plan Cóndor donde se gobierna jugando con el miedo de la gente”

La autoridad electoral de Ecuador anunció que el 21 de abril se celebrará la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa sobre una serie de medidas para enfrentar a las bandas del narcotráfico, como la extradición y el aumento de penas, así como la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos criminales.

Antes de la fecha de votación, habrá una corta campaña electoral a favor del “Sí” y el “No” en cada una de las preguntas, entre el 7 y el 18 de abril de 2024.

Noboa, quien asumió el cargo en noviembre, decidió en enero eliminar la Secretaría de Seguridad nacional creada por su antecesor Guillermo Lasso en 2022 y envió a la Corte Constitucional las preguntas de la consulta popular.

La resolución presidencial se conoció en medio de un incremento en la crisis de violencia que azota al país, escenario de las guerras internas de bandas de narcotraficantes que pujan por dominar las rutas de trasiego de drogas.

Ante la decisión presidencial, diario Hoy habló en exclusiva con el asambleísta por Azuay de Revolución Ciudadana y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador, Leonardo Berrezueta Carrión.

“El país está pasando una profunda crisis económica producto de lo que dejaron los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso donde desmantelaron el Estado, lo redujeron a la mínima expresión. Las medidas equivocadas en relación a la economía y, por ende, una crisis de empleo generaron más delincuencia e inseguridad”, comenzó relatando el asambleísta.

Más allá de esto, o mejor dicho, como de­sencadenante de esto, desde Revolución Ciudadana cuestionaron la decisión de destinar U$S65 millones en la consulta popular: “Gastar ese dinero en una consulta popular cuando hay una crisis muy grande, cuando en los últimos 5 meses no se han entregado los recursos del Estado a las diferentes provincias, tenemos el fenómeno del Niño que necesita que generemos recursos y no gastar esa plata… Se podría haber tratado el incremento de penas para terrorismo, narcotráfico, extorsión una reforma del Código que podía darse dentro de la Asamblea… Claramente, la intención del gobierno es política y busca llevar a la gente a un referéndum donde tiene una popularidad alta y de esta manera dar cuenta de una ratificación popular y, por lo tanto, dar cuenta de su capital político que le cuesta al país U$S 65 millones”.

“Las Fuerzas armadas tienen como función establecida en la Constitución el control de frontera y la soberanía, sin embargo, establece que en determinados momentos específicos puedan intervenir a la par de la policía pero está claro que no podemos tener un Estado militarizado y lo que se quiere hacer es militarizar el país porque Noboa sabe que su popularidad va de la mano de la presencia de los militares en las calles”, señaló.

Berrezueta Carrión advirtió entonces que “hay que tener cuidado porque se le puede ir de las manos y terminamos con Estado policial militar que termina con violaciones a los derechos humanos”.

“La derecha siempre piensa en lo inmediato, no plantea una política pública a largo plazo, es un tema que es una constante, el tema pasa por generar políticas públicas para generar más empleo y sin embargo, nos clava un 15 % de aumento del IVA pese a estar dolarizada nuestra economía bajo la excusa de que nuestro IVA es de los más bajos del continente pero estamos dolarizados y el impacto es terriblemente grave. Esa concepción de los economistas y analistas de la derecha hace que se pierda la humanización de la economía, la economía tiene que tener rostro humano y eso no lo ve, lo que se necesita es un inyectar U$S 2 o 3 mil millones a las venas del país para dinamizar la economía, promover un engranaje y la banca pública genere crédito barato, accesible y la banca privada genere un plan de reprogramación de deudas porque tenemos un alto nivel de endeudamiento con tarjeta de crédito, hay que darle oxígeno a la clase media”, explicó.

El asambleísta analizó el avance de la derecha y consideró que “esta ola puede generar una expansión jugando con la desesperación de la gente, están jugando con el temor de la gente. En la década de los 70 eran las dictaduras, en el 2000 ha sido el law fare (utilizar la justicia para perseguir a adversarios políticos), pero estamos entrando en tercera etapa del plan Cóndor donde se utiliza el terror, se gobierna con el terror advirtiendo que estamos en guerra”.

“La gente aceptó que le aumenten el IVA e hizo decir a través de una fuerte campaña mediática que prefiere pagar a que la vacunen o la extorsionen los delincuentes, el todo vale está en plena ejecución en este nuevo plan de gobernar bajo el miedo y los aplauden”, finalizó.