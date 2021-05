“Estamos tomando medidas en base a criterios epidemiológicos y sanitarios”

El Presidente inició su discurso, grabado el jueves por la noche y emitido ayer por la mañana, hablando del rebrote que comenzó en enero y que se debió “seguramente” por las fiestas de fin de año. Alberto explicó que eso hizo que se tomen las primeras medidas del 2021, que tuvieron que ver con la nocturnidad.



“Después de esas medidas pudimos atravesar el verano sin mayores restricciones”, siguió.



Prosiguió mencionando lo ocurrido el 18 de marzo, cuando convocó a reforzar la prevención ante el riesgo de una segunda ola y de las nuevas variantes de Covid que aparecieron. “Más de la mitad de quienes tenían reservas para hacer turismo en el exterior y Semana Santa decidieron cancelarlas mientras nosotros manteníamos cerradas las fronteras y suspendíamos vuelos hacia algunos países”, añadió.



Luego volvió a recordar que, ante el crecimiento de casos, el 7 de abril se anunciaron nuevas restricciones a la circulación y medidas de cuidado. “En los días siguientes los casos siguieron continuando de manera exponencial. Las terapias intensivas comenzaron a ocuparse de manera muy veloz”, explicó.



Luego de realizar este repaso, comenzó a preparar el anuncio de las nuevas medidas que están vigentes desde hoy hasta el 21 de mayo inclusive.



El Presidente contó en su mensaje que todos los días revisa la cantidad de casos, los fallecimientos y la cantidad de camas UTI ocupadas. Y recordó que hace dos semanas estableció nuevas medidas. Luego mostró un gráfico que indicaba cómo aumentaron drásticamente los casos desde enero hasta los últimos días de abril.



Respecto a las últimas restricciones afirmó que las medidas que se tomaron hace 15 días estaban mostrando “buenos resultados” porque se “contuvo” el crecimiento exponencial de contagios en el AMBA y otros lugares del país. “Si no lo hubiéramos hecho seguramente la curva hubiera siguiendo creciendo y el sistema de salud estaría hoy mucho más complicado de lo que lo está”, destacó.



Sin embargo admitió que la situación no está resuelta y que la cantidad de casos es muy elevada: “La situación en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria”. En ese sentido, afirmó que se necesita una reducción de casos “más marcada y sostenida”. “Las próximas semanas pueden ser muy duras en cuanto a la ocupación de camas”, dijo y agregó que hay que continuar con las medidas para que todos puedan acceder a la atención sanitaria. “Que a nadie le falte una cama para ser atendido”, agregó.



Apeló a la solidaridad de la ciudadanía para aliviar al personal de salud que está muy cansado dentro de un sistema sanitario muy “tensionado”.



Fernández dijo que luego de reunirse con los gobernadores de todo el país para analizar las situaciones y recibir las sugerencias de los expertos de toda la comunidad científica se dictó un nuevo DNU.



“Estamos tomando medidas en base a criterios epidemiológicos y sanitarios considerando, en primer lugar, la cantidad de casos sobre la población y después el aumento o no de casos en las últimas semanas, y por último el nivel de ocupación de terapia intensiva”, dijo.

Nuevas medidas

Vigencia: Desde el 1° de mayo al 21 de mayo, inclusive.

Se clasificarán los distritos en 4 diferentes grados de gravedad:

1 - Situación de bajo riesgo

2 - Situación de Riesgo Medio

3 - Situación de Alto Riesgo epidemiológico y sanitario

4- Situación de Alarma epidemiológica y sanitaria.

Con respecto a las MEDIDAS GENERALES:

- Estarán prohibidos los viajes grupales, de egresados, de estudio y de grupos turísticos.

- Las reuniones sociales se suspenden de más de 10 personas.

- Para las personas de riesgo estará suspendida su asistencia al trabajo.

Con respecto a las medidas para las ZONAS DE RIESGO SANITARIO Y EPIDEMIOLÓGICO MEDIO de más de 40.000 habitantes, entre 50 y 150 casos c/ 100.000 habitantes son:

- Es facultad y responsabilidad de gobernadores/as adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios.

Las medidas para ZONAS DE ALTO RIESGO SANITARIO Y EPIDEMIOLÓGICO son:

- Reuniones sociales: suspendidas en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. A su vez, se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre que superen las 10 personas.

- Deportes: Suspendida la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

- Casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta, suspendida su actividad.

Horario de cierre para gastronomía:

- Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 horas.

Prohibición de circulación:

Se prohíbe la circulación entre las 00.00hs y las 6 de la mañana de cada día, aunque cada jurisdicción podrá ampliar estos horarios en función de cada lugar.

AFORO: Será de un 30% para eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos (cines, teatros, clubes, centros culturales y afines; locales gastronómicos; gimnasios).

MEDIDAS PARA ZONA DE ALERTA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA:

- Actividades suspendidas

- Centros comerciales y shoppings suspendidos

- Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados, suspendidas.

- Locales comerciales estarán cerrados entre las 19 horas y las 6 de la mañana del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

- Restricción en ámbito educativo

- Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles.

- Deportes: Se prohíben los deportes grupales

- Casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta, suspendidos.

- Gastronomía: El horario de cierre será entre las 19 horas y las 6 del día siguiente, aunque luego de las 19 podrán continuar con su modalidad delivery. En horarios autorizados podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

- Prohibición de circulación: Entre las 20 y las 6 de la mañana de cada día (según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar).

- Transporte público: solo para esenciales y autorizados.