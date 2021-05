El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó ayer su alineamiento con la decisión de extender durante tres semanas las medidas restrictivas anunciadas por el Presidente y ratificó la línea de combate contra la Covid que viene llevando adelante desde el 20 de marzo de 2020.



En ese marco, el gobernador Axel Kicillof indicó que “los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) tienen valor de ley y los vamos a respetar. No es momento de forzar discusiones sobre federalismo y autonomías, porque en ­cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el Presidente”.



Además, señaló que se cuadruplicaron los contagios en un mes y algo parecido sucedió con la ocupación de camas de terapia intensiva, y remarcó que “en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) pasa lo mismo. Son niveles de absoluta saturación del sistema”. Y aseguró que a partir de esos números se tomaron las determinaciones, porque “con la realidad y la verdad se piensa y se vive mejor”.



El mandatario defendió las decisiones tomadas e indicó que “hay un pequeño respiro por las medidas efectivas, y hoy en la provincia de Buenos Aires se ve un leve descenso. Tuvimos un resultado contundente. Las medidas que adoptamos pusieron un freno al crecimiento vertiginoso y aceleradísimo que traía el virus. Pero eso no alcanza de ninguna manera”.



En referencia a Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador mostró cierta satisfacción al decir: “Celebro cada vez que la oposición asume y no niega esta situación e intenta acompañar medidas de cuidado mayor”.



“No podemos vivir al borde del colapso con un sistema sanitario que aún no recibió el cambio de temperatura de la estación invernal. Pero las medidas funcionaron”, indicó, y disparó con munición gruesa al sentenciar que “yo no estoy dispuesto a resignarme a convivir con cientos de muertos por día”.



Atento a la llegada de nuevas vacunas, el titular del Ejecutivo bonaerense señaló que “estamos alcanzando los 2.800.000 bonaerenses vacunados con la primera dosis. La semana próxima llegaremos a cubrir más del 90% de los inscriptos y superaremos los 3 millones de vacunados”.



En ese marco, destacó la labor de quienes día a día dan batalla contra la pandemia: “En las terapias intensivas se está librando una guerra contra la muerte”. Y agregó que “ellos entregan su vida y es justo recordarlo”.



“Es un momento que implica sacrificios y dificultades”, sostuvo, a la vez que recalcó que “para que la gente no muera lo único que se puede hacer es frenar los contagios, y eso involucra reducir la circulación”.



Finalmente, el gobernador volvió a apelar a la responsabilidad que tiene como representante de la clase política y a la que tiene individualmente de cada uno de los bonaerenses para lograr entre todos el cuidado de la población en general, al recalcar que “tenemos que dedicarnos a evitar tantas muertes, porque no podemos convivir con esto”.



“Esta pandemia dejará postales de una inmensa solidaridad, porque la mayoría comprendió que no se trata solamente de salvarse uno, sino fundamentalmente de cuidar a los demás”, concluyó Kicillof.

Batería de medidas

Por otro lado, Kicillof anunció una serie de medidas en materia económica, productiva y de asistencia social.

-Se van a ampliar en un 50% las prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

- También se van a extender el programa Envión y el Servicio Alimentario Escolar.

- Se incrementarán la jubilación minima y las pensiones en un 35 por ciento.

- Se lanzará una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo.

- Se ampliará el programa Preservar Trabajo, como complemento del Repro II (nacional).

Además, resaltó que se aprobaron dos leyes fundamentales: la de Fortalecimiento Productivo (con moratoria para deudas impositivas de 2020) y la del Régimen del Monotributo Unificado.

Por último, Kicillof destacó los avances de la campaña de inmunización de los bonaerenses: "La efectividad de las vacunas ha resutado excelente".