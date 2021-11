“Este Código busca un efecto electoral”

En diálogo con diario Hoy, el concejal del Frente de Todos, Guillermo Cara, afirmó que en este Código de Convivencia Urbana “no se está discutiendo un programa estratégico de cara a los próximos 20 años y se generan falsos supuestos”. Aseguró luego que “lo que demuestra este Código es que busca un efecto electoral, ya que fue la última sesión antes de las elecciones”.

“No estamos en contra de repensar otras sanciones, pero claramente el problema no pasa por ahí. Hay que generar mesas de mediación para superar el problema de quienes se ven necesitados de vender en la calle. Porque con la persecución ya se intentado y no se pudo resolver”, le dijo el legislador al diario.

Otro tema que pone sobre la mesa y que él considera fundamental a posteriori es la reparación medio ambiental. Cara se refirió a que con la contaminación que se puede generar “no basta con pagar una multa, sino lo que hay que buscar es la reparación del daño que se ha generado”. Tras esto, puso el ejemplo de alguien volcando residuos contaminantes en un arroyo.

“Si no puede recuperar aquello que contaminó, porque muchas veces no se puede, se debe generar algo de la misma envergadura que tenga un impacto ambiental positivo”, señaló Cara. Si bien rescata los talleres educativos después de realizar la (mala) acción, afirmó que esto no es reparatorio. “Si quemé un pastizal, planto equis cantidad de árboles”, ejemplificó como resarcimiento.