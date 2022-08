Exploración petrolera offshore: el Gobierno nacional terminó de cumplir con los requerimientos de la Justicia

Durante la semana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible amplió el estudio de impacto de la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino, condición fijada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para habilitar definitivamente el proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de la Costa bonaerense.

El cumplimiento del requerimiento se hizo a través de una publicación en el Boletín Oficial, en la que se aprobó la actualización de las “medidas de mitigación y Plan de Gestión Ambiental (PGA)” pedido por la Justicia Federal, así como el informe de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, condiciones fijadas por el tribunal que había dejado sin efecto una medida cautelar de marzo pasado, y había detenido la exploración de recursos hidrocarburíferos en la Costa bonaerense.

La tarea de exploración del lecho marino será llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi 800 millones de dólares.

El fallo de la Cámara había ordenado a principios de junio que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dictara una nueva declaración de impacto ambiental complementaria de la ya dictada y se valoraran intervenciones participativas organizadas a nivel municipal y nacional, incluyendo en este informe a distintos organismos públicos en el control y fiscalización del cumplimiento del PGA.

También había ordenado incluir y analizar “en forma conglobada el ámbito espacial y los plazos temporales en que se pone en práctica el presente proyecto, atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos”.

Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta por el Ministerio de Ambiente, que, sin embargo, resolvió restringir el otorgamiento de nuevas declaraciones de impacto ambiental para la realización de actividades de prospección ­sísmica 3D en el ámbito espacial de los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114, por un plazo de 24 meses contados desde la finalización de la campaña aprobada para la empresa Equinor.

En consonancia, la cartera ambiental dispuso en la resolución 7/2022 la aprobación de la actualización de las medidas de mitigación y Plan de Gestión Ambiental, y la aprobación del informe de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos complementario al estudio de impacto ambiental, presentado oportunamente por la compañía solicitante de los permisos.

Incentivos para el sector pesquero

Entre los opositores a la medida para la exploración petrolera mar adentro se encuentra el sector pesquero, que sostiene que ese tipo de labores en aguas del Mar Argentino perjudicarán de forma directa el producto de su actividad.

En ese marco, Ambiente realizó una jornada sobre incentivos del mercado para la incorporación de un enfoque ecosistémico en el sector, en la que expusieron referentes internacionales y participaron más de 50 representantes de cámaras y empresas del sector, la academia y organismos de gestión.

El área comandada por Juan Cabandié llevó a cabo el taller de diálogo y capacitación “Incentivos y requisitos de mercado en el marco del Enfoque Ecosistémico Pesquero (EEP)” con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

El objetivo de la actividad fue generar un espacio colaborativo entre actores para conocer los desafíos, oportunidades y requerimientos que presentan los mercados internacionales para la aplicación del EEP.

La secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó: “Para nosotros esta convocatoria es sumamente importante, porque sigue la línea del trabajo que venimos consolidando, que tiene que ver justamente con generar estas sinergias de articulación con todos los actores, que son tan necesarias en el sector y que es producto del trabajo que ustedes ya vienen realizando, que busca el fortalecimiento en la gestión del sector privado y sobre aquellas cuestiones y miradas para propiciar las herramientas que permitan alcanzar un enfoque ecosistémico de la pesca”.

Por su parte, María Laura Escuder, oficial de Programas en FAO Argentina, explicó que “el objetivo es lograr un equilibrio entre el bienestar de los seres humanos y el de los ecosistemas marinos, con el fin de sostener o incrementar la calidad y el valor de la producción pesquera. Destacamos la importancia de conocer las experiencias desarrolladas en otros países de la región para conocer los desafíos, oportunidades y requerimientos de los mercados internacionales de productos pesqueros, y lo positivo de realizar este proceso de construcción de manera conjunta, colaborativa y participativa”.