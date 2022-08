Marcha a favor de Cristina Kirchner en Parque Centenario

En plenos alegatos de la causa Vialidad donde se encuentra sentada Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada de asociación ílicta, militantes y seguidores de la vicepresidenta concentraron este sábado en Parque Centenario.

Cerca de las 12 hs, personas comenzaron a llegar al espacio verde porteño, en una jornada que es multitudinaria.

Como principal orador estuvo Jorge Rachid, médico, profesor universitario y referente peronista.

"Hace 500 años comenzó el relato de la colonización, ahí empezamos a ver el mundo por un cerrojo. Europa impuso el pensamiento eurocéntrico, y acá había pensamiento americano, mestizo, morocho, profundo que nuestros pensadores y patriotas, de Tupac Amaru a Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner, fueron construyendo una nueva historia de reconstrucción latinoamericana", expresó en un pasaje de su discurso.

Además, criticó el gobierno de Cambiemos y resaltó los logros de la gestión de Alberto Fernández en medio de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania: "El año que viene vacunaremos con nuestra propia vacuna y la exportaremos. Producimos también medicamentos y otras vacunas. Sobre 202 países del mundo, 15 manejan esta tecnología, y nos dicen subdesarrollados. Nos quieren bajar el precio para seguir colonizándonos a través de su proyecto estratégico bicontinental".

Agregó también: "Me sorprende que en los medios no se hable de la recuperación que hubo tras cuatro años de saqueo, que en dos años de pandémica y medio año de guerra mundial no estemos hablando de la recuperación electrónica, del gasoducto, de las 200 escuelas inauguradas, de las 70 estaciones de trenes, de las 34 mil viviendas que hemos entregado, de que evitamos los despidos, todo esto en plena guerra y pandemia".

Por otra parte, el juez Ramos Padilla también se hizo presente y remarcó la gran multitud que siempre acompaña. "Nos querían ignorar y acá estamos", expresó.