Garro encabezó un encuentro con empresarios y referentes del sector productivo local

El intendente de La Plata, Julio Garro, encabezó un encuentro con empresarios, emprendedores y referentes del sector productivo local en el que llamó a seguir “todos juntos, trabajando por la ciudad que amamos”.

“Gracias por ser parte de este proyecto que empezamos hace mucho años para transformar esta ciudad, nuestro lugar en el mundo, de donde somos, el lugar que vamos a defender siempre, al que elegimos apostar si queremos emprender”, sostuvo Garro desde el salón Vonharv.

“Qué orgullo, desde mi lugar, poder decir que esta ciudad que tanto amamos no es la misma que hace unos años atrás. No es la ciudad del abandono y la desidia, la ciudad que no tenía rumbo y que nos dejaron en 2015”, añadió el jefe comunal durante la reunión.

En este marco, subrayó que “hoy hay obras y servicios que antes no estaban” y enfatizó: “Hoy estamos mucho mejor preparados para lo que pueda pasar, con obras hidráulicas y un sistema de alerta temprana que es modelo en el país”.

Asimismo, Garro agregó: “Hoy nuestras calles, plazas y parques están iluminados con luces LED, hoy estamos cuidados por el SAME, hoy tenemos cientos de espacios verdes recuperados y más de 200 kilómetros de asfalto en todos los barrios”.

Rodeado de una multitud de empresarios y emprendedores que eligieron La Plata para invertir y generar empleo y siguen apostando a este proyecto de ciudad, Garro también hizo hincapié en las diversas políticas impulsadas por la Comuna para fomentar el desarrollo productivo.

“Hoy no hay trabas ni cosas raras para quien quiera invertir en la ciudad. Los trámites para construir o abrir un negocio se hacen por internet, sin intermediarios y en tiempos razonables”, aseveró, y agregó: “Hoy somos una ciudad que crece y que ayuda a sus vecinos a crecer”.

Finalmente, remarcó la importancia de “defender todo esto que logramos juntos” y enfatizó: “El 13 de agosto nos jugamos el futuro y nuestra ciudad nos necesita. Por eso, esta vez más que nunca, primero la ciudad”.

Participaron del encuentro en el salón de 19 entre 511 y 514 empresarios y emprendedores de distintos rubros, vecinos de la ciudad, funcionarios municipales, referentes políticos y precandidatos de la lista ‘Falta Menos Para Vivir Mejor’, que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli a nivel nacional y provincial, respectivamente.