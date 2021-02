Garro no invirtió en kits de limpieza para las escuelas

Este 17 de febrero comenzará en la provincia de Buenos Aires la primera etapa del plan de regreso a las aulas de manera presencial, denominado “Intensificación de la Enseñanza”, para aquellos que perdieron el vínculo con la escuela durante 2020 o que adeudan materias.



En ese marco, la ciudad de La Plata también pondrá en marcha el retorno a la presencialidad. Sin embargo, desde Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) La Plata afirmaron: “No se pudo cumplimentar con la entrega de elementos de seguridad e higiene. Por lo tanto, pese a que muchas escuelas están en condiciones edilicias de recibir a los alumnos, al no haberse cumplido con un pedido que planteamos desde el 2020, se tendrá que comenzar con muy pocas”.



“En La Plata durante todo 2020 fuimos planteando la necesidad de obras grandes, obras pequeñas, elementos de seguridad e higiene y el sostenimiento de los módulos alimentarios. En todo 2020 el Consejo Escolar y el Municipio podrían haber invertido parte del Fondo de Fortalecimiento Educativo para llegar a esta instancia con todo ya cerrado”, remarcó a Hoy Patricio Villegas, titular de Suteba La Plata.



Además, el dirigente consideró: “Uno no puede borrar con el codo lo que escribe con la mano. La ley que marca el uso del Fondo de Fortalecimiento Educativo plantea que debe utilizarse el 50% en infraestructura escolar y el resto para impulsar, sostener y garantizar la educación pública. Por lo tanto, el Municipio podría haber destinado parte de esos $410 millones que tiene disponibles en elementos de limpieza”.



“Nosotros consideramos que no debía haber tanto apuro para volver a las clases, pero entendemos la decisión. Nos llama la atención que el Municipio, que está conducido por Cambiemos, que viene propugnando el retorno a la presencialidad como bandera, no haya entonces previsto esto”, manifestó Villegas.



Por otro lado, adelantó que la próxima semana comenzaría la vacunación de los 22.000 docentes platenses a través del IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) y en la sede de los gremios SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y Suteba La Plata.