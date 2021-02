“Las tarifas no pueden crecer más que el salario”

En sintonía con lo que viene sosteniendo el Gobierno en materia de precios, en relación con que los aumentos no pueden “sobrepasar” a los salarios, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, aseguró que “no puede crecer más el cuadro tarifario o la tarifa que el salario” y consideró que “el esquema de subsidios no es bueno, pero llevará mucho tiempo equilibrarlo”.



Martínez agregó que en el caso de las tarifas de energía es necesario “tener una visión más federal, que tenga en cuenta cada región, es un equilibrio que cuesta para que todos queden conformes”.

Por otra parte, recordó que “hoy el Estado subsidia el 51% del costo general de la energía; y el 49% restante se paga en la factura; eso hay que empezar a equilibrarlo, es un proceso que va a llevar mucho tiempo”.



Y, en relación a dicho costo agregó: “Eso no puede ir más rápido que los salarios. Hay que trabajar en la segmentación para que el que pueda pagar el costo de la energía lo haga, pero hay sectores que no pueden hacerlo; el esquema de subsidios no es bueno, es regresivo y no inteligente”.



Para Martínez, “necesitamos a las provincias productoras empujando para cambiar la matriz, pasar de una etapa extractiva a incorporar valor agregado, porque además el país necesita divisas”.