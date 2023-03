Garro prometió transformar los centros comerciales y crear una agencia vial

El intendente de La Plata, Julio Garro, dejó inauguradas ayer las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, con un discurso en el que realizó un repaso de sus ya más de siete años de gestión y recordó la trágica inundación que sufrió la ciudad, que ocasionó decenas de muertes, y de la cual en pocas semanas se cumplirán diez años. También anunció que piensa ir por la reelección.

La gran inundación que asoló a la ciudad se produjo el 2 de abril de 2013. A casi una década de aquel hecho, Garro eligió iniciar la sesión inaugural con un minuto de silencio en recuerdo de la tragedia. Durante su alocución, anunció que instituirá un día especial (justamente el 2 de abril) para “destacar el coraje y la solidaridad de todos los platenses que ayudaron durante y después de esa madrugada”. Se denominará, precisamente, Día de la Solidaridad Platense.

Pero también se refirió a las obras realizadas desde entonces y que, según dijo, hacen que hoy por hoy la capital bonaerense sea “la ciudad mejor preparada del país para prevenir inundaciones”. Entre las acciones realizadas para lograr ese objetivo mencionó, obviamente, las obras hidráulicas (que se extienden por más de 40 kilómetros, ­precisó), pero también la formación del personal de Defensa Civil y del SAME para actuar ante este tipo de emergencias. Y destacó la creación del Plan de Gestión de Riesgo, ­diseñado para las anomalías climáticas como la que se dio aquel fatídico día.

Garro se dirigió a los concejales de los bloques del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) en el recinto del Concejo, ubicado en el Palacio Municipal, en la calle 12 entre 51 y 53. Allí anunció que este año se pondrá en marcha la segunda etapa de ese plan, con capacitación para los vecinos de a pie, en virtud de un acuerdo suscripto entre el Municipio y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Es muy importante que cada uno de nosotros sepa cómo actuar ante una emergencia climática”, destacó el jefe comunal en su discurso.

Reactivación y trabajo

El intendente también remarcó las medidas que se tomaron en el marco del programa La Plata Reactiva, destinadas a atraer inversiones para crear nuevas fuentes de trabajo en el distrito. Puntualizó que más de 1.700 personas accedieron a permisos de obra exprés y destacó el sistema de habilitaciones para comercios en 24 horas, que benefició a más de 3.000 emprendedores, además de la política de exención de tasas para productores y comerciantes.

“En el momento más difícil que les tocó atravesar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), los emprendedores, los comerciantes y empresarios en general, los escuchamos y empezamos a trabajar en respuestas concretas”, dijo Garro. “Tenemos un plan de desarrollo económico local con objetivos claros: atraer nuevas inversiones, hacer crecer los barrios, crear más trabajo y facilitarles el camino a todos los que quieran apostar por nuestra ciudad”, agregó.

En ese sentido, anunció también que este año se van a “transformar los centros comerciales de todos los barrios” a través de la cuarta etapa del plan Veredas a la Obra, que alcanzará a Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y City Bell.

“Se trata de una política que viene a resolver un problema de décadas”, enfatizó el alcalde platense.

Con la mira puesta en el futuro

Garro dedicó un tramo de su alocución a hablar del Plan Estratégico 2030 con el que se prevé hacer frente a los desafíos que la ciudad abordará en los próximos años. “Vinimos a sentar las bases de una ciudad diferente”, dijo.

“Venimos de la falta de planificación, de décadas de improvisación en las que no se hizo nada para ordenar el caos ni prever el crecimiento que nuestra ciudad tendría”, manifestó el intendente. Pero añadió que a través del Plan Estratégico “vamos hacia una ciudad moderna y desarrollada”.

Entre las medidas ya tomadas ponderó el asfaltado de 150 kilómetros de calles, y anunció que se pavimentarán este año otros 50 kilómetros, a través de un nuevo plan llamado Misión 200 (porque se completarían, así, 200 kilómetros de tramos asfaltados).

“Esta gestión no mira solo el casco, sino que mira de manera integral una ciudad que tiene todo para ser potencia económica, productiva, administrativa y del conocimiento”, expresó Garro.

Nueva agencia

Entre las medidas que anunció que se tomarán en el último año de su segundo mandato, aunque también anticipó que aspira a un tercero, el jefe comunal dijo que en el marco del Plan Estratégico 2030 se creará una nueva agencia de seguridad vial, que tendrá sedes en distintos puntos del Municipio.

“Ya estamos trabajando en las bases operativas y en unos días vamos a hacer el lanzamiento oficial”, dijo Garro.

En relación al tránsito, remarcó la realización de 42 kilómetros de bicisendas y la instalación de más de 80.000 modernas luminarias. “Somos la segunda ciudad del país con más luces LED”, enfatizó.

También en referencia a las obras relativas al espacio público, el intendente mencionó que el año pasado se crearon 25 nuevas plazas, y que se pusieron en valor otros 150 espacios verdes.

Además, valoró el plan Barrio x Barrio, que permite acercar los servicios municipales a los vecinos que viven lejos del centro, y las “22 nuevas escuelas para estudiar que tienen los platenses”, así como los nuevos centros de integración comunitaria que se están haciendo “para acompañar a las familias”.

Por la “re-re”

Luego de enumerar una serie de obras realizadas en los barrios, el jefe comunal se refirió a las perspectivas para este año electoral en la ciudad y confirmó que se lanzará como candidato para la re-reelección.

“Dentro de unos meses, los platenses van a tener nuevamente la posibilidad de elegir el camino que quieren para la ciudad. Sé que levantamos la vara, pero también sé que todavía falta, que necesitamos seguir trabajando. Y yo tengo la fuerza, la energía y la vocación para hacerlo”, dijo Garro.

“Hoy La Plata tiene un rumbo que hace años no tenía. Por eso no podemos volver atrás, necesitamos seguir hacia adelante. Sigo soñando con una ciudad mejor, con una vida mejor para todos los platenses. Sé que podemos hacerlo; por eso hoy estoy acá, para decirles que no voy a parar hasta ver terminado el ­proceso de transformación que empezamos en la ciudad”, expresó el intendente.

Luis Arias (FdT): “Un montón de falsedades y cinismos”

“Es un discurso vacío de contenido. Lo que propone Garro para los barrios de la ciudad son centros comerciales. No son mis palabras, son las de él. Nosotros esperábamos anuncios de obras de infraestructura, por ejemplo.

Después, dijo muchas mentiras. La mayoría de las obras de las que habla, como los 150 kilómetros de asfalto, fueron hechas con fondos de la Provincia. Algunas, ejecutadas directamente por la Provincia, como en el caso del Camino Centenario.

Incurrió en un montón de falsedades, de cinismos. En cuanto a la inundación, por ejemplo. No hay políticas de prevención. Los mismos que están sentados junto a Garro fueron mis destituyentes, luego de haber sido actores judiciales en las causas de la inundación, como (Raúl) Cadáa, como (Oscar) Negrelli. Hay mucho cinismo al respecto, mucha mentira. Pero la ciudadanía no es tonta y sabe cuál es la realidad de la ciudad y de los barrios”.

Guillermo Escudero (FdT) - “Como si hubiera asumido ayer”

“Yo me voy muy preocupado por el discurso del intendente. Refleja algo que ya vemos en su gestión: la distancia que hay respecto de los problemas que tiene la ciudad de La Plata. Esto es visible, palmario.

Con respecto al tema de la seguridad, dijo que él está para escuchar, como si hubiera asumido el día de ayer.

También sobre el tema de la basura, del cuidado del ambiente, este municipio hace ocho años que lo gobierna Garro y todavía no ha resuelto el problema de la recolección, como lo dice la ley. La verdad, me quedo muy preocupado”.

Paula Lambertini (FdT) - “El proyecto político de Garro está agotado”

“Verdaderamente tenemos una posibilidad de ganar la ciudad después de ocho años de un proyecto político, que es el del intendente, que está agotado. Pero no está agotado en la política, sino que está agotado en el corazón de la gente. La gente no confía en que el intendente vaya a mejorar sus ­condiciones de vida. La ciudad está estancada y nosotros tenemos la posibilidad de constituir una propuesta diversa, que incluya no solo al peronismo, sino a sectores económicos y sociales de la ciudad que se sienten agredidos por el abandono del intendente”.

Guillermo “Nano” Cara (FdT) - “Mejor que tuitear es hacer”

“A Garro habría que decirle, parafraseando el apotegma del peronismo, que mejor que tuitear es hacer.

Parece que la cosa fuera con pequeños eslóganes que poco tienen que ver con la realidad de la gente.

Mientras tanto, tenemos vastos territorios de la ciudad de La Plata que no tienen acceso a la salud primaria. En el centro de la ciudad se asfalta tres veces una avenida que está bien, mientras que en Los Hornos siguen esperando el asfalto.

Hay 2.000 cuadras sin pavimentar, la misma cantidad que había cuando Garro asumió, porque no avanzó una sola cuadra”.

Diego Rovella (JxC) - “Un Estado municipal muy presente”

“Un buen discurso, en el cual el intendente Julio Garro hace un análisis de la gestión de estos ocho años casi, de cómo encontramos la ciudad de La Plata cuando él se hizo cargo y cómo estamos o cómo se está trabajando.

Habla de las obras realizadas y las obras a realizar. Y el acompañamiento de un Estado municipal muy presente en todas las problemáticas de la ciudad de La Plata.

Respecto del panorama electoral, no tenemos hablado todavía quién será nuestro candidato a nivel local. Veremos cómo se desarrolla todo. Falta un tiempo todavía”.

Javier Mor Roig (JxC) - “Han cambiado muchas cosas en la ciudad”

“Comienza un año legislativo y en esta oportunidad genera muchas más expectativas porque se cierra parte de un ciclo de ocho años de gestión, que han cambiado muchas cosas en la ciudad, pero siempre quedan cosas por hacer. Se me viene a la memoria el primer discurso de Julio, cuando hablaba de los compromisos asumidos con sectores muy dolidos de la ciudad, producto de las inundaciones, y la promesa de las obras que se hicieron y que esperemos que solucionen parte del problema. Garro ha hecho una buena gestión y sería bueno que fuera por otro mandato”.

Ileana Cid (JxC) - “Con emoción y con confianza”

“Lo viví con mucha emoción. Siempre me gusta escucharlo. Hace un balance y una mira para atrás y, cuando él hablaba de cómo estaba la ciudad en 2015, una entra a contabilizar todas las cosas que se hicieron, más allá de las que él contó. Todos los lugares que se han ido transformando. Con emoción por todo lo que pasó y con la confianza en que los platenses van a seguir eligiendo este camino, que es un camino de transformar la ciudad para siempre.

En mi experiencia como presidenta del Concejo, hemos tenido debates encendidos, pero siempre hay ámbitos de escucha. Y al intendente, siempre que ha venido, se lo ha escuchado. Me parece que eso habla también de estos 40 años de democracia y de cómo hemos aprendido a convivir, y afortunadamente creo que tenemos democracia para siempre”.