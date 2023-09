Garro recibe a Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de Los Andes

Este jueves 28 de septiembre, el intendente de La Plata, Julio Garro, recibió a Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de los Andes, quien visitará la ciudad por primera vez. Lo nombró huésped de honor.

"Para mi fue un gusto venir a La Plata, antes no tuve la ocasión. Julio me atendió y me nombró huésped ilustre. Así que estoy encantado", declaró Páez.

El sobreviviente dio conferencias en colegios de La Plata para aproximadamente 500 alumnos y en relación a eso dijo: "la historia nuestra es una historia de gente joven. Yo tenía 18 años en ese momento, me parece que esta bueno compartirla con gente joven para que sepan que pueden ser protagonistas de grandes historias".

Páez también se tomó el tiempo para hablar sobre la situación que atraviesa el país: "Aquí hay una incertidumbre total, no es bueno para el ser humano, no hay además una hoja de ruta clara. De esto se sale como salimos nosotros de los Andes, unidos".

En cuanto al encuentro, Julio Garro dijo: "Quiero agradecerle porque hay una obligación de aprender lo que ellos vivieron en una montaña, de las situaciones difíciles salimos todos unidos".