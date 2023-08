Garro y Kicillof unen fuerzas para asistir a los afectados por el temporal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, ­estuvieron en comunicación este jueves ante el fuerte temporal que azotó a los platenses y ­juntos se comprometieron a no politizar el ­difícil momento que atravesaron los vecinos desde la madrugada de ayer.

La tormenta que cayó sobre la ciudad esta semana provocó que una gran cantidad de vecinos se vieran afectados por el agua, e incluso muchos sufrieron pérdidas materiales (más información en página 9). Sin embargo, pese a que hubo evacuados, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

En ese aspecto, en una comunicación que diario Hoy y la Red 92 mantuvieron en exclusiva con el intendente Garro, el jefe comunal detalló: “Hoy me llamó Kicillof cerca del mediodía, le dije que no mezcláramos la

política con algo que pasó en nuestra ciudad, que lógicamente hay que respetar la memoria, y no hay que olvidarse que perdimos vidas platenses”.

“En respeto a todos ellos, ambos coincidimos en no politizar esto, porque esto tiene que ver con estar con la gente y dar la cara”, agregó el jefe comunal.

Por otro lado, además contó que “también me llamó Victoria Tolosa Paz para contarme que estaba a disposición, me dijo que si necesitaba algo que cuente con ella, me envió comida y algunos colchones; después hay una competencia y una elección, pero eso es otra cosa, eso acá no tiene nada que ver”, cerró.

El intendente de La Plata hizo una mención especial hacia el ofrecimiento de ayuda por parte de ambos dirigentes peronistas debido a que, en un contexto electoral, es importante dejar de lado la discusión diaria cuando la sociedad necesita de su ayuda.

Pese a esto, no dejó de remarcar la necesidad de que tanto Provincia como el Gobierno nacional le faciliten los mecanismos para avanzar con el plan de obras que queda pendiente en La Plata y que será fundamental para que no se vuelva a dar una situación de este tipo o más grave.

Por otra parte, como muestra del trabajo conjunto entre ambos Ejecutivos, el gobierno bonaerense dispuso ayer un Comando de Incidencias con base en el Estadio Único Diego Armando Maradona, desde donde se monitoreó la situación y se coordinaron las acciones de asistencia.

Según detallaron, allí trabajaron la Dirección de Rescate de la Policía, Bomberos, Emergencias y Defensa Civil, en articulación con las demás áreas del gabinete provincial. “Las acciones se centraron en el seguimiento aéreo y terrestre, la evacuación y asistencia de las personas afectadas”, agregaron.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad asistió a familias de La Plata

Además de los trabajos de asistencia que desplegó la Municipalidad de La Plata (ver página 10), el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado informando sobre su trabajo de acompañamiento a las familias que fueron afectadas por el temporal de ayer.

“El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad informa que, a raíz del temporal que afecta diferentes zonas de la Provincia, se encuentra realizando tareas de asistencia en centros de evacuados y el relevamiento territorial de los casos críticos”, detallaron en el mensaje.

En ese sentido, señalaron que “entre las zonas damnificadas se encuentran la ciudad de La Plata, Berisso, Quilmes y La Matanza”, y agregaron: “En la capital provincial, donde hasta el momento se registraron más de 1.000 familias afectadas por el temporal, se están realizando operativos para asistir con la entrega de alimentos, elementos de higiene y de emergencia, y se están organizando centralizadamente cuatro centros de evacuados”.

Al mismo tiempo, también detallaron que en Berisso se puso en marcha un operativo similar para 300 familias, que incluyó el armado de un centro de evacuación, además de la entrega de alimentos y elementos de asistencia.

Por otra parte, en los distritos de Quilmes y La Matanza “se mantuvo el contacto con las áreas municipales correspondientes para dar respuesta a las situaciones de emergencia que se presentan”, aseguraron.

Así, para finalizar concluyeron: “El gobierno de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad continúan con los trabajos de relevamiento y asistencia ante la situación de emergencia presentada, y trabaja coordinadamente con el comando de emergencias de todas las áreas involucradas de la Provincia”.