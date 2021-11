Gollan: "Hay 44 familias destrozadas; es un desparpajo lo que hace Macri"

"Uno no para de sorprenderse porque la verdad es que acá hay 44 familias destrozadas, una situación muy traumática; realmente, el desparpajo, no solo con el que actuó, porque actuó con esta manía de espiar a todo el mundo, sino ahora con esto incluso de generar actos, es una falta de respeto total, fueron 44 argentinos que pasaron por esa situación angustiosa", dijo el exministro de Salud bonaerense en declaraciones formuladas esta mañana a radio AM 750.

De esta forma se refirió a la decisión del expresidente Mauricio Macri de recusar por segunda vez al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava que lo citó a declaración indagatoria para este miércoles.

Gollan recordó que, "después del hundimiento, las familias se encadenaron buscando justicia en Plaza de Mayo" y que vivió esa angustia "desde adentro".

"Hemos ido a acompañarlos con los trabajadores de la salud y del Instituto Patria; había una angustia tremenda, y lo hemos vivido desde adentro, y que ahora este tipo tenga el desparpajo de hablar de esta manera y de decir las cosas que dice", enfatizó el candidato.

Agregó que "lo que más duele y molesta es que haya parte de nuestra población que lo avale porque, en esta, podrían marcar una distancia pero hay un sector que lo acompaña y eso es muy triste".