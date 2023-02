Grabois: “Si no va Wado, voy yo”

El dirigente social Juan Grabois, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), dijo ayer que está dispuesto a presentarse como precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT) si el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, no se postula para ese cargo en las elecciones de este año.

“Es una posibilidad cada vez más firme”, dijo Grabois, contextualizando su decisión en el panorama que atraviesa la coalición oficialista tras el anuncio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de que no será “candidata a nada”, lo que dejó abierto el espacio para aspirantes de la franja kirchnerista. Ocurre que Cristina es claramente la líder del FdT (ver nota en página 3), y su apartamiento deja al peronismo con la incógnita de quién puede ser el candidato a presidente.

“Si no hay una persona de nuestra generación que represente esa característica que tiene Cristina Fernández de Kirchner de confrontación con el poder fáctico, si no existe esa persona, es muy probable que yo me presente como candidato en las elecciones de este año”, dijo Grabois, sin ambages. “Queremos que haya un candidato competitivo de nuestra generación. Yo no puedo hablar en nombre de nadie, pero Axel Kicillof y Wado De Pedro son eso: son hijos del 2001”, sentenció.