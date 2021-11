Imputan e investigan en la Comunidad Europea al periodista argentino Juan Gasparini

Las autoridades españolas emitieron la apertura de una investigación y la citación a indagatoria para el periodista Juan Gaspari quien escribe en su blog bajo el pseudónimo Juan Gasparini. Esta situación se da por la difusión indebida de datos “personalísimos” del economista y empresario chileno radicado en España, Ignacio Purcell Mena.

El proceso abierto en el país europeo podría incluso tener repercusiones diplomáticas y derivaciones judiciales en la Argentina. En sus ataques hacia Purcell Mena, Gasparini no solo parece haber acudido a la realización de tareas de espionaje y a reiteradas difamaciones, por las que fue también denunciado en nuestro país, sino que a la vez ha incluido a la esposa y a sus hijas, todas de nacionalidad argentina y española y radicadas en Marbella.

El doctor César Albarracín, quien representa a Purcell Mena, explicó a diario Hoy que “Gasparini hace 10 años lleva adelante una campaña ilegítima de difamación virtual, por medio de la publicación en sitios virtuales de notas y pseudos artículos de investigación que sólo tienen como objetivo generar una imagen negativa de Purcell Mena ante los buscadores de internet, al vincular su nombre y su imagen con connotaciones socialmente disvaliosas. Es un periodista de muchos años, sabe como accionar para no quedar expuesto a la hora de escribir, utilizando el potencial y saliendo desde las redes que hoy no cuentan con una gran legislación”.

“Purcell Mena es un empresario, no tiene su vida y su actividad no tiene ninguna repercusión pública, no es funcionario público. Nunca tuvo una carrera política, no está postulado para ningún cargo y tiene un periodista que hace 10 años que se está dedicando a escribir en contra de él, algo que obviamente le molestaría a cualquier ser humano. Lo que vemos es una actuación absolutamente arbitraria y por ello quiero destacar el accionar de la Comunidad Europea. Nos parece que pese a todas las dificultades ha logrado avanzar en este caso”, explicó el letrado.

En ese marco, el abogado apuntó: “Poder establecer un proceso en estas condiciones contra un reportero que en principio pareciera que está ejerciendo la libertad de expresión es algo muy difícil. No obstante, se pronunció a favor de un llamado a indagatoria para que dé explicaciones a esta persona que está radicada en Suiza sobre todas estas cuestiones, que estamos incluso trabajado aquí porque parte de las publicaciones tuvieron repercusión en distintos medios de prensa en la Argentina. Es un periodista que tiene amplia trayectoria el que ha logrado intercalar que alguno de sus artículos sean levantados por medio de alcance nacional”.

En torno a si las publicaciones de Gasparini “esconden” alguna otra intención, en virtud que la denuncia hace hincapié en los 10 años que publica artículos negativos contra Purcell, Albarracín señaló: “Mi cliente no sabe qué interés puede haber afectado, pero sí tiene claro que en el detrás de Juan Gasparini hay algunos intereses económicos que está solventando esta campaña tan grande contra una persona que, como bien señalé, no tiene ninguna relevancia pública, no es funcionario ni está involucrado con el Estado de ninguna manera”.

“Ahora se realizó el llamado a indagatoria. El proceso lo tramita la Justicia de España mientras él está radicado en Suiza, no está determinado el domicilio y se hace a través de un exhorto internacional, con lo cual tiene también su dificultad y su tiempo. Lo cierto es que al ser una persona que se encuentra en España puede haber sanciones graves desde la Comunidad Europea en cuanto a la continuidad de su residencia, si finalmente la Justicia falla a favor nuestro”, remarcó.

Para finalizar, el letrado sentenció: “No­sotros estábamos absolutamente convencidos que correspondía realizar las presentaciones y las denuncias que realizamos, fundamentalmente porque Purcell es una persona que no tiene arraigo en los medios, que no tiene consideración pública, no es noticia y de hecho nunca se habló de su persona hasta que Gasparini comenzó a publicar sus artículos. De hecho, si uno pone su nombre en Google, todas las notas que lo mencionan vienen de la mano de este periodista”.

La gota que rebalsó el vaso

Purcell Mena estuvo radicado durante años en Argentina, donde conoció a su actual mujer. A su vez, es reconocido en España y la Comunidad Europea por su experiencia y trayectoria en el campo de la macroeconomía, así como en el de las inversiones petroleras y de la tecnología.

En ese marco, el doctor Albarracín destacó entonces el esfuerzo del cuerpo de abogados en el país ibérico junto a su trabajo, ya que “estamos hace años tratando de llevar adelante esta causa. Nos preocupa e intranquiliza que un periodista que viene realizado esta actividad persecutoria, publique los documentos de toda la familia, la tarjeta de crédito, pasaporte y DNI. Claramente se sospecha de alguna actividad de espionaje o algún contacto importante que facilita esta información privada”.

“Fundamentalmente lo único que se busca es cuidar a su familia, su dignidad y su nombre. El esfuerzo que está haciendo desde los jurídicos para lograr protegerlos no busca un resarcimiento económico de ninguna manera sino que probar su responsabilidad”, añadió.

El abogado finalizó diciendo que “lo importante es que la Justicia lo citó a dar explicaciones para que se pueda trasparentar todo esto. En estos términos, la legislación española que es muy similar Argentina en sentido de difamación y además de difusión y exhibición de documentación personal sin el consentimiento del involucrado”.