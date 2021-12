¡Insólito! Una diputada de la UCR faltó a la sesión por estar en Disney y salió a pedir disculpas

Tras recibir críticas de algunos sectores de su propio espacio opositor, Brouwer de Koning salió a pedir disculpas: "Fue un error mío", dijo.

Es que la legisladora del bloque Evolución, recientemente asumida en su cargo, viajó a Estados Unidos de vacaciones y no estuvo presente cuando se aprobó esta semana el proyecto del oficialismo, que se impuso por un voto en esa votación.

"Nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión no estaba en la agenda parlamentaria", dijo Brower de Koning, concejala de Río Tercero en uso de licencia.

A través de una carta a los comité de la UCR de Río Tercero y de Tercero Arriba, la diputada reconoció que "debería haber estado en la sesión, por la realidad del país y por los ajustados números del Congreso".

"Tenía un viaje familiar previsto desde 2019, que postergamos tres veces por la pandemia, y volví a postergar por el tratamiento del Presupuesto. Así se fue solo mi marido con mis hijos el día jueves 16 y terminada la sesión del Presupuesto, que era la última del año, viajé para reencontrarme con mi familia en EEUU", argumentó.

"Mi emocionalidad le ganó a la racionalidad. Debo decir que aprendí de la peor manera, me siento mal, esto no es indolencia, desidia, realmente me pone muy mal por eso doy la cara y doy mis sinceras disculpas", agregó Brouwer de Koning en declaraciones a radio Mitre Córdoba.