Iván Tobar encabezó un acto solidario en la UOCRA local

Este miércoles por la noche, Iván Tobar encabezó una jornada solidaria en la cual la UOCRA repartió cajas navideñas a más de cinco mil personas. El acto se llevó a cabo en un galpón ubicado en la zona de 526 y 23.

“Estamos haciendo una jornada solidaria para todos los compañeros desocupados como se hace todos los años. La verdad es que la UOCRA es parte de lo social, existe, está como todo sindicato”, expresó Tobar en diálogo con Diario Hoy y la Red92.

Y agregó: “La verdad que nuestro líder, que hizo mucha escuela, Juan Domingo Perón, que apuntó a los sindicatos, los hizo grande, los hizo fortalecer. También nos enseñó lo social, que acá nos tenemos que ayudar entre todos. Y hoy estamos pasando por una pandemia que hace dos años que viene arrastrando a todo el mundo, viene castigándonos, viene sacando nuestros trabajos, nos encierra en nuestras casas”.

“El Gobierno también ayudó, con las vacunas, y gracias a eso pudimos salir un poco a la calle y conseguir alrededor de 5 mil bolsas de mercadería, pollo, carne”, expresó. Asimismo, aseguró: “para nosotros es un montón que cada compañero se pueda llevar un cacho de carne para su casa. Estamos contentos, seguimos trabajando para nuestros compañeros desocupados”.

“Les quiero dejar un gran cariño, un gran saludo a todos los compañeros que están en cada obra, que la luchan día a día. Tenemos muchos compañeros que trabajan también de noche, que hoy no pudieron acompañarnos pero sabemos que su corazón está acá y sus manos están donde tienen que estar, haciendo crecer las obras porque no tenemos tiempo de parar nada. No estamos acostumbrados a parar ninguna obra y no lo vamos a hacer nunca”, sostuvo.

Para finalizar, Tobar dejó un mensaje en el marco de las fiestas que se vienen: “Feliz navidad y feliz Año para todos los trabajadores de toda la región y también para todos los desocupados. Y para todos, que entre todas las cosas malas que vivimos y nos golpearon, que entre todos pasemos una Navidad sana, feliz y en paz”.