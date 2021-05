Intendentes bonaerenses se suman al pedido de regreso del IFE

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, acompañó el pedido de otros jefes comunales como lo hizo la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, para que se analice la posibilidad de poner en marcha el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en el marco de la compleja situación que atraviesan desde lo económico los sectores vulnerables en medio de las restricciones.



“Creo que sería muy bueno poner en marcha nuevamente el IFE para ayudar a los sectores comerciales. Desde nuestro lugar venimos abordando el tema con cada comercio pueda trabajar, conocemos el desarrollo de cada comercio y el miércoles charlábamos con otros intendentes para hacer planteos de ayuda para el sector gastronómico, pero la diferencia es que ahora hay un Gobierno nacional y provincial que escucha, yo en 2 años que fui intendente interino del distrito que está entre los 10 de mayor cantidad de habitantes, no tuve una comunicación telefónica con Vidal, y ahora esos mismos se vienen a rasgar las vestiduras”, dijo el jefe comunal varelense.



Hace días atrás, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, había puntualizado: “La situación es dramática, hay sectores y propuestas de trabajo que no están más; en Moreno por lo general el trabajo de la economía popular de changas son las primeras que se pierden, no los pueden contratar, y el servicio de trabajadores de casas particulares; (la situación) es dramática para el comercio pero más complicado para los trabajadores informales”.



El propio ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, había puesto de manifiesto que “es indispensable que continúe el IFE y creemos que debemos reconvertir esas instancias en políticas para que no reciban ningún tipo de cuestionamientos”. “Toda persona que acredite necesidad requiere presencia del Estado. Tenemos que establecer un piso de dignidad y terminar, por lo menos, con la indigencia”, afirmó el exdiputado nacional.

El impacto del IFE durante la pandemia



El Gobierno nacional decidió a fines del año pasado dejar de pagar el IFE, que implicaba una suma de $10.000 de forma bimestral para casi 9 millones de personas, tras haberlo abonado en tres oportunidades. La reapertura de las restricciones y la recuperación del ritmo de actividad dieron el pie al Poder Ejecutivo a terminar tanto con el IFE como con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), a través del cual el Estado ayudó a empresas privadas a pagar el salario.



El Ingreso Familiar de Emergencia apuntó desde el principio a distintos sectores del mercado laboral, que como consecuencia de las restricciones de circulación pasaron a ser aún más vulnerables. En ese universo se identificó tanto a desocupados, trabajadores y trabajadores informales como a personal de casas particulares, y monotributistas sociales o de las categorías A y B. De acuerdo a datos oficiales, en total, prácticamente el 30% de la población argentina.



El alcance del bono fue masivo y le costó al Gobierno unos $ 265.000 millones o, mejor dicho, casi un punto del Producto Bruto Interno (PBI).



Nación por ahora descarta el regreso del Ingreso Familiar de Emergencia



El Gobierno nacional se expresó con rapidez ante estas declaraciones, negando de la mano del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, todo plan que garantice la vuelta del bono masivo de $ 10.000 para estos meses.



Así, Arroyo salió al cruce de las declaraciones de su par bonaerense, Andrés Larroque, asegurando que “no es el momento” de volver a implementar el IFE o alguna política similar. “El IFE tuvo que ver con un momento, de abril, mayo y junio del año pasado, en el que se cerró toda la actividad y la pobreza fue del 47%, y no es este el momento de esa situación”, afirmó.



En medio de esto, el Gobierno nacional por el momento puso en marcha, un nuevo bono, esta vez de $ 15.000, dirigido a sectores más específicos: residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo (AxE), y monotributistas de las categorías más bajas (A y B) titulares de asignaciones familiares.