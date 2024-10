Interna de la UCR: “No podemos convivir porque no podemos confiar”

El diputado Pablo Juliano, presidente del nuevo bloque radical “Democracia para siempre” se refirió a la ruptura del histórico partido en Cámara baja y señaló que el sector de Facundo Manes no puede convivir con los radicales que respaldan al oficialismo en el Congreso.

“No podemos convivir porque no podemos confiar”, señaló el legislador y agregó: “Lo que nos inspiró a crear el nuevo bloque es terminar con este laberinto de internas, de que no se define, de que no se termina de aclarar el panorama”.

Vale recordar que la ruptura llegó luego de que legisladores radicales respaldaran el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones y a la ley de Financiamiento Universitario que otorgaba más presupuesto a las casas de estudio.

En esa línea, el diputado de la UCR expresó: “Hasta diciembre del año pasado no estaba cuestionada la universidad pública, así no se puede seguir más”. “Está rota la confianza”, sentenció el presidente del nuevo bloque radical, Pablo Juliano.