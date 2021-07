Ishii, aislado por contacto estrecho

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se suma a la lista de intendentes bonaerenses que debieron ser aislados, en este caso por ser “contacto estrecho” de una persona con coronavirus positivo.

“Quiero contarles a todos los vecinos y vecinas de José C. Paz que me encuentro aislado por ser contacto estrecho de una persona con Covid positivo. Me encuentro en mi hogar junto a mi familia, con muy buen estado de salud y trabajando diariamente para los paceños”, fue el mensaje de Ishii en redes sociales.