Julio Alak presente en la CTA de La Plata previo a las elecciones

El candidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria, Julio Alak, estuvo presente en la CTA local a 11 días de las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

En este contexto, se refirió a las razones por las cuales entiende que deben votarlo y dijo: "Soy trabajador, puedo mostrar lo que hice, creo que hay un recuerdo de que es la gestión que más obras hizo en la ciudad porque terminamos el proyecto fundacional y todo lo que hicimos es la mejor presentación para decir que vamos a hacer mucho. La ciudad está en un proceso de decadencia muy grave, yo lo que hago es un acto más que nada de servicio público, de amor a la ciudad, por eso quiero volver".

A esto, añadió:"Yo no quiero que me voten para ganar una elección, yo quiero que me voten para frenar la decadencia de la ciudad, para generar un horizonte de esperanzas para los pibes que necesitan laburo, trabajo. Vamos a generar trabajo y producción con Axel, que vamos a hacer parques industriales nuevos. Vamos a hacer tres parques industriales para generar radicación industrial. Esta gestión de Garro no se ocupa ni de la urbanización ni tampoco de la promoción del trabajo .

Además siguió argumentando y sostuvo que quiere que lo voten para que "la ciudad vuelva a brillar como fue en el 99’, en el 2000, que la ciudad brillaba, hoy está caída, tiene el espíritu caído. Hay que volver a levantar la autoestima de los platenses y hay que hacer muchas obras, mejorar todos los sistemas, la seguridad, hay que mejorar el sistema de salud primaria, hay que mejorar el sistema educativo, hay que ampliarlo”.