Kicillof abre un doble frente para recuperar los fondos de Transporte

La administración de Axel Kicillof despliega todos las recursos para poder revertir las medidas del Presidente Javier Milei, que impulsan recortes en el envío de fondos a las provincias. Desde calle 6 confirmaron que presentarán un proyecto de ley en el Congreso para restituir de manera definitiva el Fondo Compensador al Transporte Público y también irán a la Justicia.

“Vamos a ir al Congreso con un proyecto de ley para restituir de manera definitiva el fondo compensador al transporte y lo mismo se está trabajando con el fondo educativo, que es una barbaridad”, sostuvo el ministro de Transporte, Jorge D’Ono­frio, en declaraciones a la prensa.

Según explicó el funcionario provincial, la intención del Ejecutivo bonaerense es que “el Gobierno nacional entienda que las medidas que está tomando no son en contra de un gobernador o de una administración, sino que lo paga la gente y el que menos tiene”. La presentación se hará a través de legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires como sucedió con el proyecto presentado por Máximo Kirchner para que se dé continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En paralelo a la discusión parlamentaria, D’Onofrio confirmó que también se presentarán ante la Justicia. “Todas las provincias están avanzando en el reclamo judicial y la provincia de Buenos Aires también”, señaló y remarcó que “ya hubo un fallo a favor que lo presentó la provincia de Neuquén, así que esperemos que en los próximos días podamos tener por lo menos una buena noticia retrotrayendo esta medida”.

Desde Provincia advierten que el recorte del Fondo Compensador al Transporte Público puede provocar no solo que sea “inalcanzable” para una persona viajar en colectivo, sino también la “desaparición del transporte público de pasajeros porque las empresas no podrían prestar el servicio, lo cual implica tanto la pérdida de puestos de trabajo directos como indirectos, es decir, de la gente que no puede llegar mediante un transporte público a trabajar o estudiar o lo que tenga que hacer”.