Kicillof convocó a una “campaña permanente” para que Massa sea presidente

En un importante y concurrido acto que se llevó a cabo en la jornada de ayer, en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reimpulsó la campaña para que Sergio Massa llegue a la presidencia en el balotaje del próximo 19 de noviembre y apuntó fuertemente contra Javier Milei por sus propuestas.

Acompañado de la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el de Berisso, Fabián Cagliardi, y el jefe comunal electo de la ciudad de La Plata, Julio Alak, Kicillof habló de las cosas que se ponen en juego en esta próxima elección y remarcó que “el futuro que imaginamos tiene sentido con un triunfo a nivel nacional”.

Según acusó el mandatario bonaerense, el economista libertario “viene a privatizar las escuelas, a ajustar los presupuestos”, y ­además, sentenció: “Ya los vimos a ellos gobernar”.

En ese sentido, al rememorar la mala gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, recordó que “ellos cerraron las escuelas, cerraron las escuelas de pequeña matrícula, cerrando las escuelas rurales”, y enfatizó: “Tuvimos que venir con un gobierno nacional, popular, democrático y al servicio de las mayorías abrir todas y cada una de las escuelas”. Pese a estas críticas, Kicillof dejó en claro que “no hay ningún problema con que haya negocio privado, no hay ningún problema con que abran su empresa y ganen plata, pero saben qué, la educación, la salud, la infraestructura no es negocio”.

Asimismo, para poner el foco en todo lo que significaría una victoria de Javier Milei en las urnas, el gobernador aseguró que ellos son “los que lo vienen a vender como novedad lo que ya privatizaron”, y continuó: “Son los que ya vaciaron, los que ya hicieron negocio con el capital social acumulado de nuestro pueblo y no podemos permitir que los mismos que vaciaron Aerolíneas, YPF ahora quieran venderla de nuevo y quedarse Vaca Muerta, Vaca Muerta en nuestro futuro, el litio es nuestro futuro, el canal Magdalena en nuestro futuro, la industria argentina en nuestro futuro”.

“Todo esto no está en venta, es nuestro, es del pueblo argentino, así que acá en la provincia de Buenos Aires trabajo no nos van a venir de nuevo a vender los espejitos de colores de la apertura importadora”, concluyó.

De esta manera, para darle el pie a los referentes regionales, Kicillof continuó: “Lo que Mario, lo que Fabián, lo que Julio tienen pensado depende de que en el gobierno nacional haya alguien que comprenda cuáles son las necesidades, cuáles son las urgencias, cuáles son los recursos cuáles son las obras, cuáles son las ayudas”.

Alak prometió “ordenar” la ciudad y puso el foco en los barrios

Junto a Axel Kicillof, el actual ministro de Justicia bonaerense brindó su primer discurso como intendente electo de La Plata y se mostró “preocupado por la situación del Estado municipal”, además, habló de la importancia de poder trabajar con Provincia y llamó a votar a Massa en el balotaje.

Luego de haber atravesado unas semanas de incertidumbre por la falta de definición de la elección del último 22 de octubre, y ante los imparables reclamos y denuncias de Juntos por el Cambio, el jefe comunal electo habló ayer por primera vez desde que se oficializó su victoria y habló de cuáles son los desafíos para la ciudad.

En diálogo con diario Hoy y la Red 92, el dirigente señaló que su victoria en las urnas la ratificó la Junta Electoral Nacional, “que la integra el presidente de la Cámara Federal, la integra el juez federal con competencia electoral, la integra también el presidente de la Corte, Sergio Torres”, y consideró que “no hay autoridad judicial más relevante”.

Así, destacó que se trató de “una elección absolutamente transparente”, y aseguró que Julio Garro “ya me llamó para saludarme y reconocer que habíamos ganado. Tarde, pero seguro, el reconocimiento vale la pena”, enfatizó.

Al hacer un análisis de la ciudad con la que se va a encontrar cuando asuma el próximo 10 de diciembre, Alak dijo que “acá hay que ordenar mucho y me preocupa la situación del Estado municipal, me preocupa la situación de las cuentas. Me parece que está en una situación deficitaria muy profunda, con un nivel de endeudamiento alto, así que eso hay que ponerlo en orden”.

En ese aspecto, remarcó: “Después hay que mejorar en todos lados. Hay que mejorar el casco urbano, hay que mejorar el espacio público, el casco urbano que está bastante mal. Obviamente que en los barrios tenemos casi 180 villas de emergencia que urbanizar”, señaló.

Por otra parte, para finalizar, también puso el foco en uno de los temas que menos se abordaron en el último tiempo y que tiene que ver con la licitación del servicio de transporte público, por lo que concluyó: “El viernes recién la Justicia confirmó nuestra victoria, así que estamos muy felices de que la confirmación convalidó lo que nosotros sostuvimos desde el inicio, de que habíamos ganado”.

Atentamente, lo escuchaban figuras del peronismo regional, que también se mostraron contentos del resultado de la contienda en La Plata y hablaron de la importancia de poder trabajar en conjunto todos los dirigentes.