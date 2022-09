Kicillof inauguró una obra de gas y cruzó a un intendente por la autonomía

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró ayer la obra de provisión de gas natural en la localidad de Fontezuela, en el partido bonaerense de Pergamino. Allí, mantuvo un cruce con el intendente local, el radical Javier Martínez, quien deslizó un reclamo de mayor autonomía para el municipio, a lo que el mandatario bonaerense le contestó: “Nadie se salva solo”.

Durante el acto de inauguración, Kicillof puntualizó que la obra beneficiará a 160 familias que viven en ese lugar. A su turno, el intendente Martínez agradeció “que se haya concluido una obra esperada por los vecinos”, y agregó: “En algún momento debemos rever algunas cuestiones de autonomía y descentralización. Sé que lo estamos trabajando, pero con esas obras los vecinos van a estar mejor”.

El gobernador no se la dejó pasar. “Autonomía o no, jamás se va a poder hacer (desde un municipio) una obra de este tipo”, señaló. “Ahí tiene que estar la Provincia, en todo el territorio. Es un trabajo permanente”.

Además, consideró que “no es cuestión de autonomía, porque nadie se salva solo, sino de coordinación, responsabilidades y control”.

Quizás el jefe comunal, que revista en el frente opositor Juntos (un frente que, dicho sea de paso, hace hincapié justamente en el reclamo de mayor autonomía), no se sintió cómodo con las críticas que Kicillof lanzó a la gestión de María Eugenia Vidal, a quien no nombró directamente.

“Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar, nos encontramos con muchas obras que se habían frenado por temas políticos”, dijo el mandatario. Entonces, explicó, el gobierno decidió terminarlas. “El problema no es si las empezó la gobernadora anterior, sino que acá no había gas, y eso era algo que había que resolver”, remató.

Además, muchas de las obras que se están realizando son deficitarias, y el Estado bonaerense no puede esperar recuperar la inversión como lo haría un privado, explicó Kicillof.

“Lo digo sin ningún prurito: hacemos obras no rentables”, sentenció. “Sé que esta obra es deficitaria, sé que da pérdida y que por eso no la hace ningún privado, ni la va a hacer nunca ningún privado. Si solo esperamos que el mercado resuelva los problemas de la Provincia, vamos a tener un no, dos no y mil no. Hay que hacer esta y todas las obras que haya que hacer, sean rentables o no sean rentables”, finalizó el gobernador.