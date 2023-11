Kicillof: “La decisión deja en ridículo a Garro y a sus compinches en esta aventura de desconocer el resultado electoral”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló sobre la elección en la ciudad de La Plata que finalmente el jueves, luego de que expidiera, la Junta Electoral Nacional ratificó que Julio Alak es el intendente electo de la capital bonaerense. “Recibí 00.37 el fallo de la Junta Electoral, Torres que fue nombrado y designado en el gobierno anterior, lean el fallo, no solo lo deja en ridículo a Garro, a sus compinches en esta aventura de desconocer el resultado electoral. Yo parto de la posición que habiendo sido estrecha la elección y el triunfo es lógico y razonable estando los mecanismos previstos por la ley que el que perdió busque si se cometió una cuestión reprochable, pero estamos hablando de una elección que fue impecable, fue impecable de punta a punta, se votó en cada una de las mesas que tenían fiscales de la oposición y del oficialismo, que contaron los votos, firmaron las actas, no hubo discrepancias entre los fiscales y las actas en las urnas, la verdad es que no hay nada, cero”, enfatizó el gobernador en declaraciones a Radio Provincia.

En esa misma línea, explicó: “Entiendo que perder puede generar para quien pensaba que la tenía ganada, que tenía la vaca atada, se le escapó la tortuga, pero uno que le ha tocado ganar y perder, hay que hacer ver que en Argentina venimos de un Mundial que se ganó y el que perdió el último partido tiene derecho a reprocharse, a repensar qué hizo, más que cuestionar un proceso, lean el dictamen, no es mi función ni es el responsable de un proceso electoral es el Ejecutivo provincial, sino que es la Justicia electoral que sacó un dictamen lapidario”.

“De hecho mencionan un antecedente del 2009 donde el apoderado de la lista que se defendía de las impugnaciones por los sobres sin votos en las urnas era Julio Garro, o sea sería una pelea de Garro vs Garro, no es justo que se hagan estas cosas, llamo a respetar los procesos democráticos y que si un acto electoral es inobjetable se lo respete, si uno pierde apela a excusas pero se debe reconocer las propias carencias… No voy a defender nada porque creo que la decisión del tribunal es lapidaria y terminante, no hay un solo fiscal de mesa que haya denunciado ningún hecho, si los fiscales no denuncian, las actas coinciden con el acta de las urnas, hoy puede plantear cualquier hecho que no le gusta pero hay que tener madurez democrática”, sentenció.

Más repercusiones

La titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, y excandidata a inrendente local, señaló: “La victoria de Julio Alak está confirmada desde el 22 de octubre, cuando todos los fiscales de todos los partidos firmaron las actas. Todo lo que vino después fueron maniobras para ensuciar la elección”.

“La Justicia realizó todos los pasos del recuento e hizo lugar a todos los pedidos de Julio Garro y Juntos por el Cambio, sin objeciones de Unión por la Patria. En todos los recuentos se validó el triunfo del peronismo. Sí hubo errores particulares, como en todo proceso eleccionario, que no alteraron el resultado, y beneficiaron o perjudicaron tanto a uno como otro espacio”.

“Como expresó anoche la Justicia: No se puede permitir poner en duda todo el sistema. A 40 años de democracia, los argentinos sabemos lo importante que es esto. El problema de Garro es que su jefe es Macri, que ahora sabemos que tiene una alianza con Milei… Están tratando de sembrar dudas sobre toda la elección de cara al balotaje. Lo instalan porque no pueden aceptar la voluntad del pueblo, es la modalidad de los antidemocráticos que representan Milei y el macrismo”, finalizó.