Kicillof: “No vamos a parar”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reafirmó ayer su compromiso de solucionar “todos los problemas” que aquejan a los bonaerenses y, en particular, el de las falencias en la infraestructura escolar, tema sobre el que el gobierno dialogará hoy con los gremios docentes.

“Nos comprometimos a ocuparnos de las cosas que faltan, lo estamos haciendo y no vamos a parar hasta que solucionemos todos los problemas de la Provincia”, escribió el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

Lo hizo por la mañana, luego de participar de la inauguración de obras de extensión de una escuela secundaria en el partido de General La Madrid. En la ocasión, dijo a los presentes: “Cuando nosotros llegamos, había 2.000 escuelas con problemas de gas. De esas 2.000, con pandemia en el medio, ya hicimos más de 1.500. Las que quedan las vamos a terminar antes del año que viene”.

“Yo no tengo ningún problema con mostrar las dificultades, las carencias, los problemas, o señalar los errores. Lo que digo es, simplemente: mentiras no, chicanas no. La realidad es que llevamos hechas, en escuelas de la provincia de Buenos Aires, 4.000 obras. Lo que falta lo vamos a terminar. Vamos a arreglar todas las escuelas de la Provincia”, prometió Kicillof.

En su publicación en Twitter, el gobernador expresó: “Es bueno que haya una preocupación genuina por la infraestructura escolar, porque hay necesidades que son un derecho y, por lo tanto, una obligación de quienes tenemos responsabilidades de gestión”.

De esa manera, y sin mencionarlo, también retrucó las polémicas afirmaciones que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, realizó días atrás durante una conferencia en Chile, en el sentido de que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, porque no hay ­suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

Rosenkrantz se refería a una frase de Eva Duarte de Perón (“Donde hay una necesidad, nace un derecho”) que consideró una muestra de “fe populista”. El sábado, el ministro de Justicia, Martín Soria, y otros funcionarios y referentes políticos habían salido a repudiar la postura del magistrado. Ayer, Kicillof se permitió esa indirecta sutil.

Hoy, representantes de los gremios docentes de la Provincia se reunirán con el gobierno bonaerense para tratar el tema de los problemas de gas en los edificios escolares.