Kicillof: “Pese a los recortes y los ataques de Nación seguimos impulsando las obras”

Ayer por la tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la entrega de 24 viviendas y la firma de un convenio para obras de integración social en Tapalqué, junto al intendente Gustavo Cocconi. En el acto, el mandatario bonaerense afirmó: “Aquellos que creen que el mercado lo puede resolver todo deberían recorrer la provincia para ver los problemas de quienes no pueden comprar una vivienda o acceder a un terreno”. El Gobernador subrayó la necesidad de la presencia del Estado en estos casos, destacando que, pese a los recortes nacionales, su gestión continúa entregando viviendas y ejecutando obras que mejoran la vida en los barrios.

Además, también criticó la paralización de obras de vivienda por parte del Gobierno nacional desde su asunción, mencionando que “es fácil decir que no hay plata, pero no pueden escapar de sus responsabilidades”. Afirmó que, aunque la provincia no maneja la política macroeconómica, su gobierno hará lo posible para proteger a las mayorías ante el desamparo actual.

Por otro lado, Kicillof también aseguró que, pese a las dificultades, se seguirá garantizando el acceso a la educación, entregando computadoras para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar.