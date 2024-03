Kicillof sobre la reunión con el Gobierno: “No se va a aprobar nada a libro cerrado”

Tras una temporada de intenso conflicto entre el Gobierno nacional y los gobernadores, este viernes se produjo un primer avance en un intento de negociaciones por parte del Ejecutivo con los mandatarios provinciales. En este contexto, el gobernador Axel Kicillof realizó un análisis sobre lo acontecido en ese encuentro y no dejó atrás los principales reclamos a Milei.

“Después de meses de agresiones de diferente tipo hacia los gobernadores, en la reunión que tuvimos el viernes se vio un cambio de postura y actitud: el Gobierno nacional hizo un planteo respetuoso respecto de la necesidad de llegar a acuerdos”, aseveró este domingo Kicillof y realizó su descargo ante este conflicto: “Todo el malestar que se había acumulado desde la presentación del DNU y la Ley Ómnibus, desembocó en la reunión que tuvimos el viernes en Casa Rosada”.

En relación a la frustrada Ley “Bases” durante su debate en el Congreso, el mandatario afirmó que, durante el encuentro de este viernes, el Gobierno presentó un documento con algunos de los títulos de lo que sería una “nueva” ley ómnibus reducida. Sobre esto, agregó que aún desconocen el articulado completo de la iniciativa “así que en ese aspecto estamos en cero” y destacó que, de igual manera, “tal como lo expresamos varios gobernadores en la reunión, no se va a aprobar nada a libro cerrado. Una vez que conozcamos el contenido efectivo del nuevo proyecto se discutirá con los bloques legislativos”.

Una tregua en medio del conflicto

A pesar de mantenerse firme en algunos de los principales reclamos al Gobierno libertario, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires resaltó que el resultado “más concreto y positivo de la reunión” fue que el Gobierno nacional devolvió los fondos para la denominada Quinta Hora en las escuelas, a la vez que mostró un compromiso “para dar respuesta a la obra pública que está paralizada”. Además, durante el encuentro en Casa Rosada, Nación se habría comprometido a armar dos comisiones para discutir cuestiones económicas y políticas.

“No se trata de un alivio fiscal” y aclaró que el punto de partida “es que se devuelvan los recursos que habían quitado y que no son discrecionales, sino que están amparados en normas, leyes y acuerdos”, apuntó haciendo referencia al Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y los fondos para el transporte público. No obstante, el gobernador no dejó atrás un reclamo latente ante Nación: “La gran pregunta que hicimos en la reunión es si iban a devolver los fondos que se llevaron ilegalmente, y que son los fondos que van a la educación, a los comedores, a los medicamentos, a la energía; en definitiva, a los bolsillos de los bonaerenses”, formuló.

La coparticipación es otro de los temas que encrudecieron la relación de Nación con las provincias y, con respecto a esta discusión, Kicillof subrayó que el Gobierno nacional “recibe actualmente el 66 % de todos los recursos que generan las provincias” y concluyó: “El punto central del intercambio debe ser que no puede ser que cada provincia se la arregle con lo que puede, sino cómo construimos entre todos un país más solidario y equitativo”.

Para finalizar, el mandatario bonaerense se refirió al discutido planteo sobre una posible reversión sobre el Impuesto a las Ganancias y aclaró que la respuesta de algunas provincias “fue contundente” y que por ahí “no se debería avanzar”.

Por otra parte, Kicillof remarcó su opinión sobre la reciente polémica sobre el incremento en los sueldos en el Poder Ejecutivo y sobre el que llovieron diversas críticas, lo que produjo que el presidente Milei diera marcha atrás: “Me parece que fue un papelón la excusa de mencionar a Cristina Kirchner. Una respuesta que sus expertos en redes le recomendaron de echarle la culpa a otro. Pero más grave es pensar que firma decretos sin conocer su resultado, sin leerlo”, finalizó.