La ex AFI también espió a estudiantes secundarios

En el marco de la causa que investiga a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, por espionaje ilegal, se continúan conociendo más víctimas de este proceder delictivo.

Del expediente que tiene entre manos el juez Alejo Ramos Padilla contra Pablo Gonzalo Piamonti y Ricardo Oscar Bogoliuk, se conoció que el espionaje ilegal también alcanzó a estudiantes secundarios.

“Cuando me enteré que fuimos espiados, me quedé helada. Hasta que estas cosas no te pasan a vos o a alguien cercano, parecen una ficción”, comentó la referente Clara Truncellito, en el marco del espionaje que realizaron sobre el Frente de Estudiantes Secundarios de La Cámpora Moreno.

“En 2016 y 2017 había un clima muy raro. Fue en la misma época en que pasó lo de Santiago Maldonado. Se hablaba siempre de que podía haber infiltrados en las movilizaciones, pero nunca se me pasó por la cabeza que podía ser espiada”, agregó Truncellito.

“No puedo dejar de compararlo con las prácticas de la dictadura. Por más que haya un abismo, es terrible todo lo que pasó. Cuando me contaron, no lo podía creer”, agregó la ahora estudiante de Derecho en la UBA.

“No solo espiaron a Cristina o Máximo, sino también a movimientos sociales, comedores y hasta a un cura que organizaba un merendero. Si ves los informes, te das cuenta de que están muy direccionados. Cualquier persona que tuvo contacto con Cristina o militaba en el kirchnerismo era espiada. Pero cuando me pongo a pensar todo lo que hizo el gobierno de Cambiemos, no me sorprende tanto que nos hayan espiado”, concluyó la estudiante.