“La intervención del Estado no tiene que ser para que no haya ricos, sino para que no haya pobres”

Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, explicó los detalles de los proyectos que el gobernador Axel Kicillof enviará a la Legislatura y que buscarán mejorar la recaudación provincial, tras un año en donde la pandemia dejó su marca en las arcas bonaerenses.

Para ello, el director de ARBA detalló que las moratorias impositivas y el régimen simplificado buscan “generar progresividad” impositiva y consideró que “siempre se puede mejorar la progresividad de las estructuras tributarias”.

“La simplificación alcanzará a un millón de monotributistas”, indicó el recaudador y explicó que “a través del pago del monotributo se dará cumplimiento también a Ingresos Brutos. Directamente se pagará un impuesto fijo según la categoría del monotributo, y luego resolvemos de manera interna con AFIP el reparto”.

“Esto implica blanquear el verdadero nivel de recaudación de la Provincia” que busca cambiar este esquema que favorecía a los grandes productores y perjudicaba a los monotributistas.

Girard destacó que el proyecto de Moratoria Impositiva ya tiene el texto que bajará a la Legislatura finalizado, pero el que dará el marco al Régimen Simplificado aún está en proceso y todavía restan definir detalles, como el monto de la alícuota para cada escala tributaria, sobre el que indicó: “Estamos en un debate sobre la mejor manera de definirlos para que no sea abrupto”.

Además destacó que se trabajarán en conjunto con la Nación ya que será necesario el OK de AFIP en relación a los cambios que se realizarán en las legislaciones vigentes. Sobre este punto indicó que “todavía estamos en un intercambio con AFIP para ver cómo compatibilizar sistemas para ver qué modificaciones legislativas son necesarias en la provincia de Buenos Aires”.

El funcionario sostuvo que con el Régimen Simplificado buscan ampliar el padrón de contribuyentes inscriptos y aumentar la cobrabilidad del impuesto, esperando recaudar el 10% de la recaudación anual en 2020, donde la cobrabilidad se vio afectada por la pandemia.

Girard reflexionó sobre la función del organismo que representa al indicar: “Es saludable socialmente discutir si estamos cobrando bien los impuestos”, y buscó diferenciarse de la administración vidalista al asegurar que “la intervención del Estado no tiene que ser para que no haya ricos, sino para que no haya pobres”.