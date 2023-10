La Plata: Juntos expuso los “errores” que ponen en duda el escrutinio provisorio

El candidato a senador de Juntos por el Cambio, Marcelo Leguizamón, y el jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli, detallaron en conferencia de prensa los “errores involuntarios” que presenta el registro oficial, por lo que apelaron a la necesidad de que los mismos sean corregidos en el recuento definitivo de los votos.

Durante la conferencia de prensa, expusieron la “precariedad” de los datos del escrutinio provisorio publicado por la Dirección Nacional Electoral, que presenta grandes diferencias con las actas elaboradas por los presidentes de mesa.

A la par, ratificaron que el recuento efectuado por los fiscales de Juntos por el Cambio arroja una diferencia a favor del intendente de La Plata, Julio Garro, y recalcaron la importancia de aguardar los resultados del escrutinio definitivo, que tendrá lugar el próximo lunes. “En las 1.805 actas que tenemos en nuestro poder de los fiscales de Juntos por el Cambio, Julio Garro ganó la elección de La Plata”, comenzó Leguizamón durante la conferencia y aclaró que “en el escrutinio provisorio hay errores involuntarios, como hay en todos los recuentos provisorios, que después deben ser corregidos en el recuento definitivo”. A la par, ratificaron que el recuento efectuado por los fiscales de Juntos por el Cambio arroja una diferencia a favor del intendente de La Plata, Julio Garro, y recalcaron la importancia de aguardar los resultados del escrutinio definitivo, que tendrá lugar el próximo lunes.

En ese marco, dejaron ver que existen importantes diferencias entre los números consignados por los presidentes de mesa en sus planillas de votación y aquellos publicados por la Dirección Nacional Electoral en la página web oficial del escrutinio provisorio.

En ese sentido, Negrelli apuntó en relación con las declaraciones que llegan desde Unión por la Patria: “Según algunos hay un 97,56 % de la gente que se comportó de una manera y de 2,46 % que se comportó de otra, no cierra por ningún lado los números de UxP, el recuento provisorio tiene errores notorios y también el cálculo del 2,46 % restante es exacto porque hablan de 44 urnas donde vaya casualidad el 2,46 % se comportan radicalmente diferente del 97,56 %, si eso es así entonces no se puede hablar más de tendencia cuando se saca el 50 % porque hay q esperar el 2 % final que no vuele todo por los aires”.

“Quienes fuimos electos alguna vez para una cargo público sabemos que hasta que la Justicia no te entrega el diploma todo lo que hay antes es provisionalidad, si el gobernador entiende que esos datos provisorios son válidos e invita un candidato y pinta de azul, celeste o rojo el municipio en el mapa es cuestión de ellos”, respondió el funcionario ante la decisión de Kicillof de invitar el martes a Julio Alak como intendente a la mesa donde recibió a los jefes comunales electos y reelectos.

Negrellí puntualizó: “Quisimos ser prudentes porque está en juego la voluntad de los platenses, quien asuma el 10 de diciembre tiene que ser la persona que eligieron los platenses, la idea es dejar la cosas en claro, y porque el comunicado de UxP tiene defectos y una hipótesis que no es real pero vamos a esperar al escrutinio definitivo. Tenemos la plena convicción que va a quedar demostrado lo que dijo Garro”.

Errores de carga en el escrutinio provisorio

Desde Juntos explicaron que existen importantes diferencias entre los números consignados por los presidentes de mesa en sus planillas de votación y aquellos publicados por la Dirección Nacional Electoral en la página web oficial del escrutinio provisorio.

Solo por citar un ejemplo que todos los ciudadanos pueden corroborar ingresando al enlace https://resultados.gob.ar/, en la mesa 718/2 del circuito 497E se lee la cifra “71” dentro de la categoría a intendente de Juntos por el Cambio y el número “21” en la carga que figura en el escrutinio definitivo, lo que arroja una diferencia de 50 votos.

Lo mismo ocurre en la mesa 1327/3 del circuito 505A, donde el acta del presidente de mesa le asigna 74 votos a Garro, mientras que el número publicado en la web es 14 (lo que da un diferencial de 60 votos); en la mesa 445/9 del circuito 496B, donde la autoridad de mesa anotó 93 votos para Julio Garro, pero figuran 43 en el escrutinio provisorio oficial (lo que da un diferencial de 50 votos); entre otras.

Por otra parte, es importante citar un antecedente muy próximo en el tiempo que deja de manifiesto la importancia de aguardar los resultados del escrutinio definitivo: en las elecciones PASO del último agosto, el intendente Julio Garro tuvo una diferencia de más de 4.700 votos entre el recuento provisorio y el definitivo.