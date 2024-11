La recesión golpea con fuerza a la industria de la Provincia de Buenos Aires

La economía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) enfrenta un escenario complejo en el marco de la recesión nacional. Según el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, “la recesión golpea más a la economía bonaerense (-3,9%) que al conjunto de la Nación (-3,1%)”. Este descenso refleja la vulnerabilidad particular de la PBA, con sectores fundamentales como la manufactura que se ven gravemente afectados.

Aunque la industria bonaerense demostró cierta resistencia frente a la caída promedio del país, con un retroceso del 13,7% frente al 14,6% a nivel nacional, López subraya que “la capacidad de adaptación de la industria bonaerense no es suficiente para compensar el retroceso de la producción manufacturera”. Esta situación crítica se percibe especialmente en divisiones industriales específicas, como minerales no metálicos, papel y cartón, textiles, y caucho y plástico, sectores que presentan caídas alarmantes. Los minerales no metálicos, esenciales para la construcción y otras industrias, registran un desplome del 28,5%, mientras que textiles y cueros retroceden un 22,9%, impactando fuertemente en una de las bases históricas de la producción bonaerense.

“La alarmante caída de la actividad manufacturera también evidencia la potencia relativa de la Provincia”, añadió el ministro, subrayando la importancia de la PBA en la economía argentina. La industria alimentaria, uno de los sectores clave para el consumo interno, también presenta una caída del 8%, refleja la contracción del mercado y el impacto en el poder adquisitivo de la población. Asimismo, el sector automotor, uno de los principales generadores de empleo, ha retrocedido un 13,7%, y demuestra las consecuencias directas de la recesión en el empleo y la actividad económica de la Provincia.

El rol de la Provincia de Buenos Aires en la economía nacional es crucial, es uno de los motores industriales del país. Las dificultades que enfrenta su industria no solo reflejan la situación crítica de la región, sino que también ponen de manifiesto la importancia de un entramado productivo que, a pesar de sus limitaciones, sostiene un nivel de actividad relevante en el contexto recesivo. Sin embargo, la baja generalizada en la producción manufacturera plantea interrogantes sobre el futuro próximo, ya que la capacidad de resistencia de la industria bonaerense, aunque destacable, no es suficiente para revertir la tendencia negativa.