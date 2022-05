La UCR se queda en el bloque de Juntos por el Cambio

Este viernes se realizó la Convención Nacional de la UCR aquí en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Los radicales firmaron un documento que ratificaba su anhelo de que el próximo presidente de la nación sea radical, al igual de su permanencia en la coalición Juntos por el Cambio.

"Lo afirmamos con toda claridad: Vamos a trabajar para tener un presidente radical. Vamos a trabajar para dar gobernadores radicales a todas las provincias. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea radical", quedó plasmado en el documento que los convencionales firmaron a la par que eligieron a Gastón Manes como nuevo presidente de su Convención.

En la reunión hizo eco el gobierno de Raúl Afonsín, pero no el de Fernando de la Rúa; se criticó el modelo del oficialismo y la falta de control de la inflación, pero no se mencionó la deuda de 44 mil millones con el FMI que contrajo el ex presidente, fundador del bloque de JxC del cual forman parte, Mauricio Macri; reprobaron las internas del gobierno actual y reivindicaron el entendimiento que hay en JxC, aunque Mauricio Macri se expresó hace pocos días en contra de las posturas de la UCR e instó a sus dirigente de alejarse de esa identidad partidaria.

En la sala donde se organizó la reunión radical estaba planeada una función teatral donde tocaría Toquinho, un cantautor y guitarrista brasileño. Pero la función no se había cancelado hasta el momento de organizar el lugar para la llegada de los partidarios de la UCR. La indignación de los congregados para disfrutar la música de Toquinho no faltó.