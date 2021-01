El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, se hizo eco en la agenda en los últimos días por haber contraído Covid-19 días después de haberse aplicado la primera dosis de la vacuna rusa “Sputnik V”. En diálogo con este multimedio, el jefe comunal consideró que “hay intereses en generar confusión en la población”.



“Quiero aprovechar lo que me sucedió para contarle a nuestra comunidad que la vacuna es segura, que la inmunidad no se alcanza con la primera dosis, ni aun inmediatamente dada la segunda dosis. Esto lleva un tiempo hasta alcanzar la meseta de la máxima efectividad que puede tener la vacuna, que es del 92%. Mientras tanto, hay que seguir insistiendo a la población con respetar los cuidados, que tiene que ver con el uso de barbijo, el lavado de manos, distanciamiento social. Con estas poquitas cosas podemos preservarnos entre todos hasta poder acceder a la respuesta terapéutica que es la vacuna y que nos va a sacar de esta página triste de nuestra historia”, relató Ianantuony.

Temporada 2021



Apartando su situación personal, el intendente de Miramar ofreció una reflexión sobre el desarrollo de la temporada de verano y las cifras turísticas cosechadas hasta el momento: “En perspectiva de que hace cuatro meses no sabíamos si íbamos a poder llevar adelante la temporada o no, puedo darme por conforme tanto en términos de la afluencia turística como en términos epidemiológicos”.



“Cuando empezamos las reuniones con otros intendentes y los ministerios de Producción, Turismo y Deportes de Provincia y Nación, respectivamente, se preveía una temporada en el orden del 30 o 35% (de ocupación), tal como había ocurrido en el verano europeo. La realidad es que ese número nosotros al día 20 de enero ya lo alcanzamos, y todavía nos quedan más días de enero, febrero y un residual de marzo que vamos a posicionarlo como opción de veraneo, sobre todo para aquellos factores de

riesgo que ya hayan sido inmunizados”, remarcó el intendente.



Ianantuony afirmó que en General Alvarado “tuvimos un muy buen diciembre, entendemos que tiene que ver con esa expectativa de la gente de comenzar el verano. La primera quincena de enero no alcanzó las expectativas en términos de visitas, sino que se dio un turismo marcado por picos altos de concurrencia los fines de semana fundamentalmente, y también influyó el rumor de que el 15 de enero se cerraba todo, con lo cual las reservas hoteleras cayeron abruptamente. Noso­tros en el fondo sabíamos que no iba a suceder, pero influyó. A día de hoy, podemos decir que, en cuanto a visitas, está siendo una temporada positiva”.

Caída del consumo



En relación a la economía, el jefe comunal tuvo un análisis bien distinto sobre el consumo en la temporada, y afirmó que “los índices han sido ­conservadores”.



“Un poco responde a la tipología turística, ya que no se ha ocupado tanto todo lo que tiene que ver con hotelería, pero sí hay una gran ­ocupación de casas. Entonces,­planteamos que tenemos el desafío de hacer trabajar un poco más a los restaurantes y un poco menos a los almacenes”, explicó.



Ianantuony hizo foco en que “lo que genera que nuestra economía funcione son los servicios turísticos: la hotelería, la gastronomía y la nocturnidad. Hay que pensar en conjunto con el sector privado estrategias comerciales para que puedan sacarle el mayor rédito a la temporada. Porque cuando la temporada es buena trabajan todos, pero cuando no alcanza, trabajan solo los mejores.

Tenemos locales que están trabajando al 100%, pero hay particularidades que tenemos que anteponer a la temporada turística para que puedan disfrutar de todos los servicios que se ofrecen”.