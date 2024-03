Las aguas bajan muy turbias en la República de los Niños

El bloque de la Libertad Avanza del Concejo Deliberante platense, que integran el edil Guillermo Bardón y la concejal Florencia de Feo, elevó una nota a la secretaria de Cultura de la Municipalidad de La Plata, Ana Negrete, para que “arbitre las gestiones ante la empresa ABSA para que en forma urgente se disponga la suspensión del consumo de agua de los tanques fijos ubicados en el circuito de esparcimiento y recreación disponibles en la República de los Niños”.

El pedido se sustenta en un análisis enviado a hacer por los ediles sobre los tanques de la empresa ABSA que dispensan agua en ese predio donde se establece que “los mismos contienen bacterias que hacen que no sean aptas para consumo humano”.

“Es por ello que para evitar el consumo de agua de esos recipientes siga ocasionando perjuicios a la salud de los vecinos, solicitamos que se disponga en forma urgente el reacondicionamiento/reposición/cambio y posterior mantenimiento de los mismos, y que se garantice la provisión de agua apta para el consumo”, enfatizaron.

La misma nota fue enviada a la empresa ABSA

En diálogo con diario Hoy, el concejal Bardón señaló: “Nosotros lo que le pedimos al presidente de ABSA es que tome las medidas de manera urgente para evitar que esa agua siga siendo consumida por la gente que va a la República, no sé si es retirar esos tanques o lo que sea pero que decidan en forma inmediata la mejor alternativa”.

“En el caso del área de Cultura le pedimos que haga las gestiones en forma urgente ante ABSA para que no haya demoras porque se trata de la salud de los platenses que van a hacer tareas recreativas o que van de paseo a la República y consumen agua de esos tanques, no puede haber dilación en retirar el consumo del agua porque insistimos con lo que dice el informe del laboratorio, no es apta para el consumo porque tiene bacterias que generan un perjuicio importante para la salud en el caso de ser consumida”, enfatizó el concejal.

Por último, Bardón dijo: “No se trata solo de cambiar los tanques sino asegurar que no vuelva a pasar porque si vos ves los tanques no hay manea que no tengan bacterias, tienen agujeros arriba, otros que tienen hormigas que entran y salen del tanque... no es mucha magia”.

El informe

El análisis del laboratorio da cuenta de la presencia de la bacteria pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria puede causar muchos tipos de infecciones, incluso, en contadas ocasiones, causa enfermedades graves en personas sin factores de riesgo, como serían pacientes con fibrosis quística o inmunodeprimidos. Sus manifestaciones leves incluyen la foliculitis y las infecciones del oído relacionadas con el agua, tras estar expuestos a ambientes cálidos y húmedos como piscinas y spas.

Un estudio reciente del Conicet afirma que la bacteria detectada en los tanques de la República de los Niños, la pseudomonas aeruginosa, está en el segundo lugar en la lista de bacterias que requieren nuevos antibióticos y cita como fuente de esa información a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, dicha investigación sostiene que “es frecuente que los pacientes con fibrosis quística contraigan infecciones pulmonares crónicas causadas por este patógeno, que pueden durar varias décadas, a veces llegando a ser fatales”. Esta superbacteria infecta los pulmones y las vías respiratorias, las vías urinarias, los tejidos y heridas. También puede causar infecciones generalizadas en el organismo y neumonías.

Recordemos que el juzgado de Defensa del Consumidor Platense ordenó e intimó a la empresa ABSA y al estado provincial a proveer bidones de agua potable a los vecinos de una zona de Gonnet donde el suministro llega a los domicilios recargado con cloruro de sodio, por lo que el líquido no es apto para el consumo humano ni para el uso en electrodomésticos.

Durante los últimos meses, realizamos varios informes presentando las irregularidades de la empresa ABSA. Las falencias que encontramos abarcan desde lo más básico, que es la falta de planificación en el desarrollo de la red de agua potable, solución de roturas y pérdidas, hasta este último hecho que es la confirmación de que el agua no es apta para el consumo y que pone en riesgo la salud de nuestros vecinos.

Estamos convencidos de que el municipio debe romper su relación con la empresa y encarar, junto con las comunas de la zona, la conformación de un ente que pueda hacerse cargo del abastecimiento regional del agua.