Las voces de la oposición

“Garro ha decretado el fin de la pandemia”

Guillermo Cara. Frente de Todos

“Mucha preocupación porque ha decretado de alguna forma el fin de la pandemia. Si uno escucha la revisión de lo hecho y lo transcurrido hasta el momento y las pautas para adelante, en ningún momento está puesto el planteo de la centralidad en la salud. Hoy, a un año del primer caso de Covid en Argentina, emerge el dato de que tenemos más del 22% de los casos activos en la ciudad de La Plata, y frente a eso hay un retiro por parte del sistema sanitario, por una decisión del intendente y el secretario de Salud de no llevar adelante los programas Detectar, que sí fueron reivindicados por el intendente como algo que pasó el año pasado; pero que claramente es algo que se necesita hoy en el momento en el que estamos transcurriendo. Eso es una de las cosas más preocupantes y después hay muchas que tienen que ver con el discurso político y las enormes contradicciones en torno al zanjeo de la grieta. No-sotros hemos sido una fuerza política permanentemente a disposición del Ejecutivo municipal desde el primer momento, desde aquel llamado a la República de los Niños allá por marzo del año pasado, pero unilateralmente siempre se han dinamitado todos esos puentes, que no solamente son con la oposición, sino que en los comités de crisis han participado las autoridades de la representación empresarial, religiosa, universitaria, muchos de los cuales son personas de riesgo que han arriesgado su vida para participar de ese Comité de Crisis, que de manera unilateral el intendente decidió cerrar hace ya más de tres meses, justo cuando estamos asistiendo a la segunda ola de Covid”.

“Discurso marketinero y publicitario”

Cristian Vander. Frente de Todos

“Es algo a lo que nos tiene acostumbrados año tras año, hacer un discurso marketinero y publicitario, cuando después es otra cosa. Lo notamos un poco alejado de la realidad. No habló de producción y de­sarrollo. No habló de seguridad, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y la verdad es que uno tiene ese tema de trabajar la seguridad de una manera integral y no con el anuncio de un plan.



Nos pareció un discurso pobre, con falta de fundamentos, e incluso termina diciendo: No me preocupa tu partido, sino la ciudad, cuando sabemos que en la realidad no es así, invitando a bajarse del ring a no sé quién. Nosotros invitamos a trabajar en serio al intendente. Nos preo­cupa que tengamos que pedir diez patrulleros prestados y que no se trabaje la seguridad en La Plata de manera integral, como lo estamos trabajando en Provincia. La seguridad no es un problema de un municipio, un ministerio o una fuerza policial, es una problemática que nos abarca a todos y el municipio no entiende que debe ser tratada de manera integral y hoy ni hablaron de eso”.

“Un discurso pobre y vacío”

Yanina Lamberti. Frente de Todos

“La verdad el discurso me dejó una sensación de pobre, de vacío, de no estar a la altura de las circunstancias. Me voy a permitir dudar de algunas cuestiones que puntualizó, en particular de la economía y de la necesidad de reactivarla; y dice que el municipio va a apoyar emprendimientos y situaciones de la producción cuando, en realidad, la Secretaría de Producción en el presupuesto que se aprobó, es la que más pierde, perdiendo más del 1.000% en el presupuesto, dejándola casi vacía para cualquier tipo de acción. Por un lado habla de incentivar la economía y los puestos de trabajo y yo me pregunto cómo lo va a hacer, verdaderamente habiendo vaciado la Secretaría que te permite trabajar en ese sentido, con muchísimos millones de pesos menos para trabajar.



No trabajó el tema sanitario, cómo lo va a trabajar este año. Nosotros sabemos que el 2021 va a ser un año complicado, es probable que venga una segunda ola y sin embargo, pese a haber felicitado a la acción del Comité de Crisis, lo disolvió. No dijo que lo iba a retomar, a pesar de que tuvieron un papel muy importante en la detección de casos sospechosos, trabajando junto a la Región 11, con las organizaciones sociales y en la asistencia alimentaria. Cortó absolutamente todo, así que tampoco dio una iniciativa de cómo iban a reemplazar esa estructura que se organizó en los barrios para la pandemia en una año en que va a venir más fuerte. Además habló de no fomentar la grieta, cuando han sido los fomentadores de grieta natos durante todo el 2020”.

“Una grata sorpresa”

Gastón Crespo. GEN

“El discurso del intendente me sorprendió gratamente, porque hizo un reconocimiento a los trabajadores esenciales que se pusieron al frente de la lucha contra la pandemia el año pasado. Porque reivindicó las políticas en conjunto que se hicieron entre nación, provincia y municipio, junto a la UNLP y los dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, los dirigentes institucionales a través de los comités de crisis barriales. Hizo un discurso pidiendo salir de la grieta, con algunas políticas públicas a desarrollar durante este año que son muy importantes. La ciudad de La Plata tiene serios problemas estructurales que solo se resuelven con políticas de Estado que perduren en el tiempo más allá de quien gobierne, por eso me pareció muy importante el reconocimiento a los trabajadores cooperativistas de la ciudad y que van a ser prontamente planta temporaria, para después ser planta permanente y dejar de ser tercerizados y precarizados. Entiendo que el discurso convoca a la dirigencia política a salir de la grieta en un año electoral y si la dirigencia política no entiende que la ciudadanía nos está pidiendo que nos dediquemos a resolver los problemas cotidianos de la gente, vamos a alejarnos cada vez más del ciudadano de a pie, por eso me pareció interesante este llamado a la unidad por parte del intendente.

Por eso para aprender de lo que nos dejó la cuarentena y la pandemia, y que aún sigue es que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias, pensar más en políticas de Estado que en cuestiones electorales o partidarias”.