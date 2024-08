Lemoine cruzó a Villarruel: “Me parece una irresponsable”

En medio de las diferencias que hace semanas vienen teniendo el presidente Javier Milei y la vicepresidenta; la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel al advertir que ve "una vice cuidando una imagen política más que las propuestas de campaña”.

“La vicepresidente ha abandonado sus ideales y promesas de campaña para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar”, expresó la legisladora haciendo referencia a la cercanía entre Victoria Villarruel y el PRO de Mauricio Macri.

Sobre las últimas declaraciones de la presidenta de Senado, Lemoine manifestó: “Me parece que la vicepresidente tiene una agenda propia. Sigue con la línea de los vicepresidentes que por alguna razón deciden desmarcarse de la fuerza que los llevó a estar donde están”.

“Hacer comentarios para quedar bien con cierto sector de votantes y desmarcarse del Presidente que generó todo este cambio me parece irresponsable”, señaló la diputada.

“Me gustaría que tuviera más humildad, que no abandone a las personas que la acompañaron por 10 o 15 años con sus batallas, y que alguna vez me pregunte cómo estoy después de que me rociaran con nafta por culpa de ella”, declaró Lilia Lemoine.