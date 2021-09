“Lo que le pasa a Vidal es que odia a los pobres”

En una entrevista exclusiva con diario Hoy, el exjuez y actual precandidato a concejal platense por el FdT, Luis Arias, dijo ayer que las declaraciones de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien marcó una supuesta diferencia entre fumar un “porro” en Palermo o en una villa del conurbano, revelan “un transfondo discriminador” y, en última instancia, “un odio a los pobres”.

—¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Vidal?

—Hay un trasfondo discriminador en Vidal. Es una de tantas expresiones discriminatorias que le conocemos, como cuando dijo que los pobres no llegan a la Universidad. Ahora parece que no solo no llegan a la Universidad sino que cuando se fuman un “porro” es distinto de si se lo fuma uno que vive en Palermo. Lo que pasa es que Vidal es portadora de una suerte de aporofobia: odia a los pobres. Me parece que parte de cierto sentimiento de superioridad de ciertos sectores sociales respecto de otros.

—¿Cuál es su posición al respecto?

—El consumo de cualquier sustancia adictiva es perjudicial. Pero el uso recreativo de la marihuana no debería ser criminalizado. No estoy de acuerdo con el consumo: no es lo mismo consumir que no consumir. Pero para el que consume, eso no debería ser motivo de ilícito.

—Hoy mismo fueron designados 31 nuevos jueces en la Provincia, ¿cómo ve esta noticia?

—Me parece un acierto esta designación propiciada por el gobernador Axel Kicillof. No hay que demorar los procedimientos de selección de magistrados, aunque haya cuestiones políticas. Me pa­rece que hay que cubrir los cargos cuanto antes.

—¿Hay un déficit de cargos en la Justicia bonaerense?

—Sí, efectivamente. Y creo que tratar de resolver todo el trasfondo político de esta demora es muy bueno porque hay que cubrir los cargos. Más en un contexto en que el Poder Judicial está tan cuestionado. Es necesario que no haya juzgados y fiscalías vacantes.

—¿Cambiaría algo en el proce­dimiento?

—Sí. Creo que tiene que haber un mayor debate de las propuestas de jueces para ser designados. Cuan­do hay una postulación para cargos electivos se produce un gran debate en la sociedad, como ahora con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pero cuando se designa a un magistrado, ¿quién se entera? Nadie, no sabemos quiénes son.

Entonces creo que hay que mo­dificar el sistema para que haya instancias de audiencia pública efectivas, no como ahora que son una mera formalidad. Mire, (Fa­bián) Fernández Garello es fiscal general de Mar del Plata y la Comisión Provincial por la Memoria está impulsando un jury para que lo saquen porque está imputado por delitos de lesa humanidad y participó en la Policía de Camps. Pero la cosa no es solo sacarlo, es ver cómo llegó ahí.

Tiene que haber más difusión y no un sistema solapado como el que existe ahora. Transparencia y presencia en los ámbitos de discusión social, eso es lo que está faltando.