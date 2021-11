Los candidatos de La Plata, junto al diario Hoy y la Red 92

Cada vez falta menos para que el pueblo de la ciudad de La Plata se acerque a votar. El domingo, cuando se abra el cuarto oscuro, la composición del Concejo Deliberante, de las cámaras de diputados nacionales y provinciales, pero sobre todo, el escenario político para los próximos dos años, se pone en juego en las urnas.

En contacto exclusivo con la Red 92 y el diario Hoy, los candidatos de las listas que presentan propuestas en La Plata explicaron cómo piensan resolver los problemas del ciudadano de a pie, que a diario convive con la falta de agua, la inseguridad y la incertidumbre económica en la capital provincial.

En este caso, a menos de 72 horas de la votación, el ex juez Luis Arias, del Frente de Todos y Javier Mor Roig, de Juntos por el Cambio, adelantaron cómo van a trabajar luego de asumir y ocupar un lugar en el nuevo Concejo Deliberante platense, que quedará conformado una vez que se conozca el escrutinio final.

El problema del agua en La Plata

Luis Arias: “Cuando era juez no dudé en condenar con fallos judiciales a ABSA por el perjuicio que le genera a los vecinos. Los platenses tienen que tener en claro que siempre voy a estar del lado de los vecinos y no de las empresas. Se está haciendo ahora una inversión importantísima con el gobierno de la Provincia de más de 12 mil millones de dólares para mejorar la calidad del agua y la cantidad que reciben los platenses en las casas. Pero va a llevar un tiempo más. Venimos de arrastre de un acto de corrupción extrema que hizo Vidal con una licitación con una empresa que hizo caños que parecen de cartón con un acueducto que se hizo en la zona de Villa Castells. Esa obra fue un fraude al estado y a la ciudadanía”.

Javier Mor Roig: “Además del agua, en La Plata tenemos casi la mitad de la población sin cloacas. El agua es un elemento vital. Tenemos que trabajarlo de manera conjunta con la Provincia. Parece imposible hacerlo hoy por cómo están planteando las cosas desde Provincia. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar, conversar y llegar a un acuerdo para iniciar un plan de cloacas en toda La Plata. Durante los primeros tres meses después de las elecciones del 2019 pudimos trabajar muy bien de forma conjunta. Pero después de los tres meses parece que los problemas de la gente quedaron sujetos a las diferencias políticas. Tengo claro que la gente no puede vivir sin agua y sin cloacas. La empresa ABSA tiene que dar una respuesta. En algunas cosas, el gobierno municipal se siente abandonado”.

La inseguridad

Luis Arias: “La inseguridad es una prioridad en os barrios para los vecinos. Más allá del código de convivencia que se votó a semana pasada, lo más importante es que falta infraestructura en los barrios y hay problemas enormes. Nosotros vamos a generar un plan estratégico para terminar con todo esto“.

Javier Mor Roig: “Necesitamos y reclamamos que se haga lo mismos que se hizo en los primeros tres meses después de las elecciones del 2019. Habíamos empezado a trabajar bien con la Provincia por el tema de la policía en las calles. Pero después nos intervinieron la Departamental y cuando los municipios no son del mismo color político que los gobiernos provinciales las consecuencias las terminan pagando los vecinos”.

Las primeras medidas que se van a impulsar en el Concejo

Javier Mor Roig: “Yo vengo tratando varios temas y proyecto en el área de planeamiento. Esto significa cómo se planifica la ciudad. Donde debe seguir creciendo y donde no. Donde puede tener altura con la construcción de edificios y donde no. Si hay zonas inundables evitar que se construya. De eso se trata el plan 20/30. Quiero seguir trabajando en el crecimiento de los espacios públicos como las plazas los parques. Ahora, después de la pandemia, la gente se ha volcado mucho a los espacios públicos y en eso también tenemos que seguir apostando. Y no me voy a olvidar de darles una mano, desde el lugar que me toque, a las Pymes de la ciudad que han pasado un cimbronazo muy grande con la pandemia”.

Luis Arias: “Lo que quiero hacer es un museo de la memoria para las personas que perdieron la vida en la inundación del 2013. La ciudad no puede perder la memoria sobre todo lo que pasó. Tenemos que trabajar en eso. Cuando me tocó intervenir desde el juzgado que estaba ocupando, mandé una enorme cantidad de documentación. Eso nos ayudaría a reconocer nuestra vulnerabilidad. Por otra parte es importante pensar en presentar un proyecto para limitar el uso de agrotoxicos en la comunidad”

El mensaje final a los indecisos

Javier Mor Roig: “La gente tiene que ir a votar para demostrar si está contento con algo que se viene haciendo, o por el contrario, que está descontento. Entendemos que siempre fueron más personas a votar en las elecciones generales que en las PASO y creeos que así será ahora también. Es muy importante marcar un mensaje para nosotros”.

Luis Arias: “El Frente de Todos tiene un eje en común que es alojar al otro. Siempre el peronismo incluyó a todos y eso nos distinguió siempre a otras fuerzas políticas que priorizaron al neoliberalismo. Nosotros queremos controlar y garantizar la trasparencia de la gestión de Garro. Sabemos que se han sub ejecutado partidas presupuestarias en áreas delicadas como la salud. Por eso les pedimos el voto a los ciudadanos para que nos ayuden a lograr la mayoría en el Concejo y así poder controlar mejor todo lo que pasa”.