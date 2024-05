“Los gobiernos liberales siempre nos llevan al abismo”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, advirtió que la situación social es “calamitosa” y que la Argentina atraviesa una “recesión muy profunda” que impulsa la “destrucción del aparato productivo que no se va a recomponer de un día para el otro y va a empezar a incrementarse la desocupación”.

“En términos sociales, es calamitosa la situación, pero más allá de eso, que todos los vemos, los observamos, a mí me toca particularmente enfrentar eso en la provincia de Buenos Aires”, precisó el funcionario provincial en declaraciones a la prensa, al tiempo que advirtió, entre otras cosas, por el incremento de la demanda de alimentos en comedores.

“Estamos en una recesión muy profunda, una destrucción del aparato productivo que no se va a recomponer de un día para el otro y va a empezar a incrementarse la desocupación. Todo eso quiebra el tejido social en la Argentina y creo que, en todo caso, más que hablar de ajuste, nosotros tendríamos que pensar cómo reconstruimos un proyecto nacional que vuelva a capitalizar el Estado”, insistió. “Me parece que el problema es eso, cómo combatimos el déficit con un Estado que tiene más recursos o cortando partidas de los que decíamos que eran la casta y resulta que, al final, eran los sectores con más padecimientos en la sociedad”, sumó Larroque.

A su vez, el ministro bonaerense apuntó contra el show en el marco de la presentación del libro de Javier Milei. “Habían anunciado un Pacto de Mayo con los gobernadores y terminaron haciendo un recital, una parodia en el Luna Park. Eso es gravísimo y muestra a las claras cuál es hoy la fragilidad política e institucional de la Argentina”, subrayó. El funcionario bonaerense tampoco esquivó la discusión interna dentro del peronismo, quien —dijo— está en una “fase de transición”. “Venimos de una derrota muy dura. Yo creo que nos vamos a recuperar porque el peronismo es como el ave fénix. Y creo que todos tenemos que trabajar por ese renacer del peronismo porque finalmente en tiempo de disolución nacional la única posibilidad de realización nacional es el peronismo. La historia muestra que los gobiernos liberales siempre nos llevan al abismo”, subrayó.

Por último, insistió en que “en una crisis es lógico que tenga que haber autocrítica. Yo no le tengo miedo a la autocrítica pero no hay que enredarse en el pasado ni martillarse los dedos, como decía Néstor. Sí debemos tener una lectura lo más colectiva posible para no repetir errores en el futuro”, selló.