Luis Arias: "Cambiemos fue un gobierno autoritario"

Tras haber sido destituido en un polémico jury de enjuiciamiento hace ya dos años, el ahora exjuez Luis Federico Arias podría recuperar su cargo en el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, si la Justicia bonaerense que está revisando la decisión tomada por el tribunal que lo destituyó falla a favor del reclamo del letrado.

Además de ordenar que se revise su destitución, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense anuló su suspensión para ejercer que le había sido impuesta. Esto ocurre tras el planteo de Arias de un recurso extraordinario, basado en que su apartamiento se debió a una persecución política por parte de la gestión Vidal-Macri.

La destitución de Arias se dio en agosto de 2018, luego que el magistrado se ganara la antipatía del Ejecutivo provincial, al suspender varios decretos de Vidal que habilitaban tarifazos en las boletas de servicios esenciales como la luz y el gas.

“En un Estado republicano y democrático de derecho, no puede haber ninguna decisión del Estado que quede sin revisión. Esto es lo que la Corte señaló en esta oportunidad” indicó el magistrado, quien señaló además que el tribunal “dejó abierta la vía impugnativa y ahora tiene que resolver la cuestión de fondo. La misma Corte tiene que resolver si la destitución fue ajustada a derecho o no”.

El exmagistrado se mostró esperanzado sobre su situación al remarcar: “Vamos a seguir todas las instancia recursivas, porque sabemos que tarde o temprano vamos a ganar y vamos a revertir la situación, porque es absolutamente ilegal lo que han hecho”.

Arias remarcó el porqué de su persecusión política por parte del poder de turno en aquel momento al disparar que “juzgar a los jueces por el contenido de sus decisiones judiciales es un absurdo y viola la garantía de independencia. Para eso están las Cámaras, están las Cortes, para definir si una decisión se ajusta o no a derecho, pero no el juicio político. El juicio político es para cuando hay otro tipo de irregularidades, no decisiones judiciales”.

Sobre este punto explicó: “Tomaron 21 causas judiciales mías, en decisiones jurisdiccionales, en materia de competencia, medidas cautelares y las sometieron a juzgamiento nuevamente, como si fuera una instancia de apelación. Y a partir de ahí dije ‘esto es una irregularidad’ y provocaron mi destitución”.

“Es realmente grave lo que ha sucedido. No solo en mi caso en particular y mi cuestión personal, sino institucionalmente grave. Abrieron la caja de Pandora, porque con ese precedente cualquier magistrado que dicte un fallo que no le guste a algún sector del poder, está sometido y expuesto a que le inicien un juicio político” reflexionó Arias.

Consultado sobre si consideraba que su caso había sido un ejemplo de persecución política, el letrado no titubeó al decir: “Por supuesto,el juez Contencioso Administrativo en particular tiene como misión controlar al poder político y eso provoca tensiones, porque a nadie le gusta que lo estén controlando.

Por eso hay tensiones entre el poder político y el Poder Judicial. Esto es normal. Es la vida de las instituciones. Para eso están los poderes, para ejercer controles recíprocos. Nadie debería sentirse agraviado por tener una decisión judicial adversa”.

Finalmente, Arias se refirió a la administración: “Cambiemos fue un gobierno de sesgo autoritario y destituían o perseguían a los jueces que no eran funcionales a sus intereses. Les subían o les bajaban el pulgar de acuerdo a cómo fallaban”.