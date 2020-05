“Si nosotros no hacemos visible esto, nadie nos va a dar una solución a todos los problemas que tenemos”

Ayer por la tarde en el Barrio 31 se realizó una conferencia de prensa en la que los vecinos contaron la situación que están atravesando. El Comité de Crisis del barrio y diferentes agrupaciones relataron lo que está ocurriendo. No solo desde que comenzó la pandemia por coronavirus, sino que desde hace mucho tiempo estos barrios sufren deficiencias estructurales.

Silvina Olivera es vecina del Barrio 31 y le contó a diario Hoy que desde el Comité de Crisis observan que el gobierno de la ciudad no les está “dando las respuestas” que plantean. “La realidad es que si nosotros no hacemos visible esto, nadie nos va a dar una solución a todos los problemas que hay. Tenemos más de 900 casos de Covid-19 en nuestro barrio”, confiesa Olivera y agrega que los funcionarios del gobierno porteño “salen en todos los medios diciendo que solucionaron el tema del agua cuando sabemos que no es verdad”.

“Dicen que están asistiendo a las personas que hacen cuarentena en sus viviendas con alimentos y con cosas de higiene, y sabemos que no es así porque nosotros como Comité de Crisis y todas las organizaciones que integran el Comité somos los que ayudamos a los vecinos con esas cosas”, apuntó la vecina.

Desde el Comité de Crisis denunciaron que “hacen lo que pueden”, que no son el Estado y por ende no pueden suplir las deficiencias que el gobierno de la ciudad debe cubrir. “Ellos son gobierno de la ciudad y se tienen que hacer cargo. Desde Fernán Quirós, que es el responsable de la salud y Diego

Fernández que está a cargo de la Secretaría de Integración y de Horacio Rodríguez Larreta. El barrio nuestro le corresponde a la ciudad así que él se tiene que hacer cargo”, dijeron desde el Comité.

Distintos legisladores de la ciudad se acercaron a la conferencia de ayer. Diario Hoy habló con Javier Andrade que es diputado de la ciudad por el Frente de Todos. El legislador afirmó que hay una “gran preocupación por la impericia que viene presentando el gobierno de la ciudad”.

“Estamos acompañando al Comité de Crisis reclamando y exigiendo una intervención concreta y efectiva. La realidad es que a través del Gobierno Nacional se intervino con el plan Detectar, que lo único que hizo fue poner en evidencia el déficit estructural que tiene el barrio Padre Mugica. Además, la situación que se da acá, se está replicando en el barrio 1 11 14 y en el barrio 21-24”, contó el legislador porteño.

No solo los vecinos, sino que también los legisladores denuncian la situación que se vive en el Barrio 31 desde que comenzó la pandemia y el trato que reciben los vecinos por parte del gobierno de la ciudad. “Si bien la Nación interviene con los hisopados, después está lo posterior y lo que están padeciendo familias como la de Ramona (Medina) o como la de Víctor (Giracoy), que están siendo maltratados en las derivaciones a los hospitales, pasando 6,7 y hasta 8 horas esperando un hisopado en condiciones infrahumanas. También están sin alimentos y sin atención hasta psicológica porque necesitan un abordaje integral”, argumentó Andrade.

La Secretaría de Intervención Sociourbana, comandada por Diego Fernández, también fue denunciada ayer por la tarde. Aducen que desde la Secretaría muestran “un desprecio por la Villa 31 y sus habitantes que es brutal”.

Cuando los vecinos son diagnosticados con Covid-19 no reciben los alimentos y tampoco les llega el material para poderse higienizar adecuadamente en sus casas. “Esperemos que tomen nota, porque esto se va a extender sobre todo con la flexibilización que existe hoy en la ciudad de Buenos Aires, que va a contramano de lo que se había planteado en un primer momento de no avanzar en la tercera fase”, dijo el legislador Javier Andrade.

“Larreta es responsable de lo que pasa en el Barrio 31. Hoy se ven obligados a actuar en un Estado presente y claramente no tienen la gimnasia para llevar esa práctica adelante. Allí se ven las deficiencias de sensibilidad que tienen”, finalizó el diputado del Frente de Todos.