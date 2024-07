Lula atacó a Milei

Luiz Inácio Lula da Silva dijo este lunes que la ausencia de Javier Milei en la cumbre del Mercosur afecta al diálogo entre los miembros.

"Lamento que el presidente de un país tan importante como Argentina haya faltado a la cumbre, cuando nosotros estamos trabajando para hacer un Mercosur más fuerte", sostuvo el mandatario brasilero tras reunirse con Santiago Peña en el Palacio de López.

Las tensiones entre Lula y Milei iniciaron ya desde la campaña electoral del libertario, que había dicho que no comerciaría con Brasil porque estaba gobernado por "comunistas".

Después del cruce, la participación de Milei en la cumbre de Asunción estuvo en duda, hasta que se confirmó que iría a Camboriú para participar de un foro de ultraderecha liderado por Jair Bolsonaro, por lo que Diana Mondino representó a Argentina en la cumbre (ver nota aparte).

Lula evitó recriminarle a la canciller argentina el faltazo de Milei durante el encuentro, pero el uruguayo Luis Lacalle Pou sí cuestionó la actitud del libertario.

"Argentina es un país sumamente importante para el éxito del Mercosur y si el presidente participa o no, no interesa. Creo que quien pierde es quien no viene. Es un disparate que el presidente de un país importante como Argentina no participe de una reunión del Mercosur. Es triste para Argentina", disparó Lula.