“Macri y Rodríguez Larreta tienen el mismo ADN”

El diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, dijo que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta “tienen el mismo ADN”.

En diálogo con _Superlógica se refirió a los estilos dirigenciales dentro de Juntos por el Cambio y lamentó la actitud del jefe de Gobierno porteño que tiene la responsabilidad de gobernar.

No obstante, dijo que “hay que valorar positivamente” el hecho de que la oposición haya aceptado postergar las PASO: “le agrega una cuota de cordura a tanta sinrazón que vimos en estos días en CABA”.

Yasky consideró que “la pandemia demostró que en esta segunda etapa tiene picos más altos que el año pasado y tenemos que cumplir con la vacunación y la restricción de circulación, que son las únicas cosas que nos van a salvar”.

En un contexto tan terrible “no se puede aplicar una lógica de sacar ventaja, porque es un pésimo razonamiento, ojalá Larreta empiece a tomar distancia de ese pensamiento. Que testimonialmente Bullrich o Macri digan lo que se les ocurra no es lo mejor, pero se convive, pero cuando alguien tiene responsabilidades como gobernar CABA lo esperable es la colaboración”, advirtió.

El diputado cuestionó la “decisión de contradecir un decreto que realmente es de urgencia, en pleno estallido de la pandemia” y repudió “el daño que se ha hecho, nada más que para especular con el desgaste. Macri y Larreta tienen el mismo ADN”.

“Parar la presencialidad es lo que han hecho muchos países, y especialmente sabiendo que se va a retomar en función de la variable de los contagios. Se hace una especie de guerra santa, como si fuese una cruzada contra los bárbaros: los que quieren la escuela y los que están contra la escuela”, manifestó Yasky.

En tanto, remarcó que “si como político me equivoco, quedo mal parado por una declaración, pago un costo, me insultan por las redes, pero lo inadmisible en el caso de Larreta es que no es él quien paga el costo, sino el habitante de la Ciudad o del país porque no va a parar el virus en la General Paz”.