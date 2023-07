Marcelo Orrego se convirtió en el nuevo gobernador de San Juan

Ayer las y los sanjuaninos asistieron a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, después de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones en mayo e impugnara la candidatura del actual gobernador Sergio Uñac.

Tras darse a conocer los resultados, Juntos por el Cambio se impuso al oficialismo con más del 51% de los votos, y Marcelo Orrego se convirtió en el nuevo gobernador electo de la provincia cuyana. El propio Uñac reconoció en conferencia de prensa el triunfo de la coalición opositora Unidos por San Juan y felicitó a Orrego, el nuevo gobernador.

Con el 94,43% de las mesas escrutadas, la agrupación Unidos por San Juan, vinculada a Juntos por el Cambio a nivel nacional, superaba a la oficialista San Juan por Todos con 208.543 votos (51,10%), contra 180.924 (44,33%).

Al respecto, el propio Orrego celebró: “Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la han prestado. Quiero agradecerles a todos los que confiaron, y decirles a aquellos que no han estado cerca de nuestra propuesta, que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin ninguna distinción de ideologías políticas. Sé que las peleas entre políticos no resuelven los problemas de la gente”.

“Quiero felicitar a Rubén Uñac y a José Luis Gioja, a quienes les tengo respeto. He venido a la política a resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Hay muchas cosas que se han hecho bien y también hay muchas cosas que cambiar, y al que está acá no le va a temblar la mano para hacer las cosas. Vienen cambios con certeza, no hemos venido a improvisar nada”, agregó.

En tanto, Rubén Uñac, que rápidamente reconoció la derrota, expresó: “Hay que felicitar a quienes han ganado. Claramente no me hace feliz que el resultado no haya sido el esperado, pero siempre voy a estar a disposición de los sanjuaninos”.

Minutos antes, el propio gobernador Sergio Uñac dijo en conferencia de prensa: “Hace minutos hablé con Orrego, lo he felicitado y he quedado a disposición para comenzar cuanto antes esta transición, para que se haga de la manera lo más ordenada posible. Le agradezco mucho a nuestros candidatos, pero el pueblo se expresa y hay que reconocer esto”.

“Hay un proceso en la provincia de 20 años de peronismo que deberemos reconsiderarlo, reestructurarlo y ver cuáles son los próximos caminos que deberemos tomar”, remarcó.